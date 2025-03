Podcast. Le Débrief 100% HAC invite le capitaine Arouna Sangante et la recrue Mahamadou Diawara

Le premier porte le brassard de capitaine depuis déjà deux ans, ce qui fit de lui, en 2023, le plus jeune capitaine du championnat de France de football. Le second fait preuve d'une efficacité sur le terrain et d'une éloquence en dehors qui en feraient presque oublier qu'il n'est âgé que de 20 ans. Le défenseur Arouna Sangante et le milieu de terrain Mahamadou Diawara s'installent à la table du Débrief 100% HAC, après le nul (1-1) concédé face à l'AS Saint-Etienne, dimanche 9 mars.

Le mental au beau fixe

Alors qu'il ne reste que neuf matchs, neuf chapitres dans ce tome 2024-2025 de la Ligue 1, ces deux protagonistes reviennent sur ce match un brin frustrant face aux Verts - une victoire aurait permis de se hisser devant Reims, premier non relégable - et sur la course au maintien.

Blessé, Arouna Sangante ne jouera pas face à l'OL, pas plus que Mahamadou Diawara, prêté au HAC par le club lyonnais.

Comment éviter les entames catastrophiques ? Pourquoi le HAC s'impose davantage loin du Stade Océane qu'à domicile ? Avoir croqué Lille et Lens permet-il d'aborder le prochain match à Lyon (dimanche 16 mars, 15 heures) avec davantage de confiance ? Autant de questions posées par Mathieu Billeaud, de Foot Normand, Luc Gallais, du Courrier Cauchois et Célia Caradec, de Tendance Ouest.

Mahamadou Diawara (à gauche) est arrivé en janvier. Arouna Sangante a lui été formé au HAC.

Arouna Sangante revient aussi sur la bouffée d'air apportée par Mahamadou Diawara et les autres recrues au sein du groupe entraîné par Didier Digard. En fin d'émission, l'un et l'autre s'expriment sur leurs ambitions futures. Le capitaine rêve toujours d'une Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal. Convoité par le Mali, son camarade préfère se concentrer sur le maillot tricolore, avec lequel il a déjà disputé des matchs en U19.

Quarante-cinq minutes de questions - réponses.