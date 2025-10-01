En ce moment Café froid Chiloo
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Podcast. Le Débrief 100% HAC débat sur la multipropriété : danger ou opportunité ?

Sport. Alors que les finances du Havre Athletic Club sont désormais entre les mains de Blue Crow, le Débrief 100% HAC s'intéresse au régime de multipropriété, en vigueur dans de plus en plus de clubs de football européens. Danger ou opportunité ? Floqe, membre du bureau des HAC Fans 1872, et Corentin Vrel, rédacteur du site "Doyens, Le Média", en débattent avec nos journalistes.

Publié le 01/10/2025 à 18h11 - Par Célia Caradec
Podcast. Le Débrief 100% HAC débat sur la multipropriété : danger ou opportunité ?
Dans ce troisième numéro de la saison, l'équipe du Débrief 100% HAC a débattu sur la multipropriété. - Célia Caradec

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Un unique actionnaire pour une galaxie de clubs : c'est désormais sous le régime de la multipropriété qu'évolue le Havre Athletic Club, avec la récente arrivée de Blue Crow aux manettes financières. Un modèle controversé dans certains clubs européens, comme au Racing Club de Strasbourg où les Ultras sont en grève illimitée. Le kop havrais a d'ailleurs apporté son soutien aux supporters alsaciens historiques, lors du dernier match à domicile.

Que penser de ce régime ? Faut-il le craindre ou, au contraire, permettra-t-il au HAC de passer un cap ? Pour en débattre, l'équipe du Débrief 100% HAC reçoit Floqe, membre du bureau des HAC Fans 1872, et Corentin Vrel, rédacteur du site Doyens, Le Média (Hacmen.fr).

Les féminines sur le podium !

L'occasion, aussi, de débriefer les derniers matchs des Ciel et Marine. Les hommes de Didier Digard ne sont revenus de Metz qu'avec un seul point, celui d'un match nul et vierge - le premier cette saison en Ligue 1 ! - entaché de boulettes techniques des deux côtés. A l'issue de la 6e journée, le HAC est 15e avec cinq points au compteur.

Le Débrief revient également sur la belle performance de la section féminine face à Montpellier, en Arkema Première Ligue (3e journée, 3-2). Un début de saison en fanfare pour les joueuses de Maxime Di Liberto, qui peut notamment compter sur les anciennes "bézotes" de la Cavée Verte pour animer son groupe (Chancelle Effa Effa, Mélinda Mendy, Célestine Boisard…). Au point d'occuper, cette semaine, la 3e place sur le podium, derrière le Paris FC et l'Olympique Lyonnais.

Notre série de podcasts sur le HAC est à retrouver sur Podcast by Tendance Ouest, Foot Normand, Le Courrier Cauchois et sur les plateformes Deezer et Spotify.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
Camping-car Hymer B-MC I 690 Mercedes 170 cv, boîte auto
Camping-car Hymer B-MC I 690 Mercedes 170 cv, boîte auto Huelgoat (29690) 99 800€ Découvrir
Ford Fiesta
Ford Fiesta Bourgon (53410) 5 000€ Découvrir
Kadjar
Kadjar Saint-Vincent-Bragny (71430) 9 900€ Découvrir
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Téléviseur
Téléviseur Buchy (76750) 120€ Découvrir
Canapé
Canapé Buchy (76750) 550€ Découvrir
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT Strasbourg (67000) 10€ Découvrir
scie circulaire
scie circulaire Parentis-en-Born (40160) 250€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Podcast. Le Débrief 100% HAC débat sur la multipropriété : danger ou opportunité ?
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple