Podcast. Le Débrief 100% HAC débat sur la multipropriété : danger ou opportunité ?

Un unique actionnaire pour une galaxie de clubs : c'est désormais sous le régime de la multipropriété qu'évolue le Havre Athletic Club, avec la récente arrivée de Blue Crow aux manettes financières. Un modèle controversé dans certains clubs européens, comme au Racing Club de Strasbourg où les Ultras sont en grève illimitée. Le kop havrais a d'ailleurs apporté son soutien aux supporters alsaciens historiques, lors du dernier match à domicile.

Que penser de ce régime ? Faut-il le craindre ou, au contraire, permettra-t-il au HAC de passer un cap ? Pour en débattre, l'équipe du Débrief 100% HAC reçoit Floqe, membre du bureau des HAC Fans 1872, et Corentin Vrel, rédacteur du site Doyens, Le Média (Hacmen.fr).

Les féminines sur le podium !

L'occasion, aussi, de débriefer les derniers matchs des Ciel et Marine. Les hommes de Didier Digard ne sont revenus de Metz qu'avec un seul point, celui d'un match nul et vierge - le premier cette saison en Ligue 1 ! - entaché de boulettes techniques des deux côtés. A l'issue de la 6e journée, le HAC est 15e avec cinq points au compteur.

Le Débrief revient également sur la belle performance de la section féminine face à Montpellier, en Arkema Première Ligue (3e journée, 3-2). Un début de saison en fanfare pour les joueuses de Maxime Di Liberto, qui peut notamment compter sur les anciennes "bézotes" de la Cavée Verte pour animer son groupe (Chancelle Effa Effa, Mélinda Mendy, Célestine Boisard…). Au point d'occuper, cette semaine, la 3e place sur le podium, derrière le Paris FC et l'Olympique Lyonnais.

