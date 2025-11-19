En ce moment Can't get you out of my head KYLIE MINOGUE
Podcast. Le Débrief 100% HAC parle arbitrage avec Fred Ortiz, au sifflet depuis plus de 20 ans

Sport. Avant la reprise de la Ligue 1, le Débrief 100% HAC invite Frédéric Ortiz, directeur des opérations au Havre Athletic Club et arbitre de Ligue, en Normandie. Fort de 765 matchs au sifflet, il aborde sans tabou les sujets qui agitent le football professionnel et amateur.

Publié le 19/11/2025 à 18h15 - Par Célia Caradec
Fred Ortiz, arbitre au niveau régional, est l'invité du Débrief 100% HAC. - Célia Caradec

L'expulsion de Lloris à Marseille, le but refusé de Kechta face à Lorient… Les faits de jeu qui conduisent à des commentaires sur l'arbitrage agitent parfois les conférences de presse d'après match, au Havre comme ailleurs… Et depuis toujours. Alors que la trêve internationale s'achève et que la Ligue 1 s'apprête à reprendre ses droits, Le Débrief 100% HAC a choisi d'inviter un homme en noir pour décrypter certaines séquences des dernières semaines et évoquer les thèmes qui agitent le foot pro et amateur en matière d'arbitrage. 

C'est donc Frédéric Ortiz, arbitre de Ligue en Normandie et par ailleurs directeur des opérations au Havre Athletic Club, qui se joint aux journalistes du Débrief pour ce numéro. Après un retour sur certaines séquences marquantes, il s'exprime sur l'arbitrage vidéo (VAR), ses coulisses et ses limites, mais aussi l'impact de la médiatisation de certaines rencontres. 

"Le grand public a besoin d'analyses"

Faut-il simplifier les règles sur les mains ? Intégrer des cartons blancs ? Sonoriser les arbitres de Ligue 1 pour apporter davantage de transparence ? Frédéric Ortiz répond aussi sans tabou à ces propositions pour apaiser le dialogue entre arbitres, clubs et supporters. "Je pense que le grand public a besoin d'avoir plus d'analyses", estime notre invité, qui rappelle que les débats sur l'arbitrage sont néanmoins inévitables. "Si on ne veut plus d'erreur, on met des IA pour arbitrer les matchs et on reste en tribune !" provoque Fred Ortiz, qui arbitre lui-même en Régional 1.

Frédéric Ortiz a arbitré plus de 700 matchs dans sa carrière.Frédéric Ortiz a arbitré plus de 700 matchs dans sa carrière. - Célia Caradec

"On a l'arbitre du niveau auquel on joue", estime le Havrais, qui en profite pour démonter certains préjugés : "On entend parfois que dans les clubs de quartier, ça se passe mal. C'est une idée reçue. Dans certains clubs de campagne, ça peut être compliqué !"

Notre série de podcasts sur le HAC est à retrouver sur Podcast by Tendance Ouest, Foot Normand, Le Courrier Cauchois et sur les plateformes Deezer et Spotify.

