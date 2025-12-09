En ce moment KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR GUNS N'ROSES
Podcast. Le Débrief 100 % HAC en route vers la CAN avec Fodé Doucouré et Lionel Mpasi

Sport. Deux joueurs internationaux du Havre Athletic Club s'installent à la table du Débrief 100 % HAC, mardi 9 décembre, avant la 35e Coupe d'Afrique des Nations (21 décembre - 18 janvier) au Maroc : le gardien Lionel Mpasi, qualifié avec la République démocratique du Congo, et le défenseur Fodé Doucouré, qui espère être appelé avec le Mali.

Publié le 09/12/2025 à 18h43 - Par Célia Caradec
Podcast. Le Débrief 100 % HAC en route vers la CAN avec Fodé Doucouré et Lionel Mpasi
L'équipe du Débrief 100% HAC se projette vers la Coupe d'Afrique des Nations. - Célia Caradec

Alors que la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de football se déroulera du 21 décembre au 18 janvier au Maroc, Le Débrief 100 % HAC accueille le gardien Lionel Mpasi et le défenseur Fodé Doucouré, mardi 9 décembre, deux internationaux du Havre Athletic Club.

En préambule, retour sur la stérilité offensive qui s'est installée lors des derniers matchs. Après la dernière rencontre en date, qui s'est soldée par un match nul (0-0) face au Paris FC, les Havrais pointent à la 15e place de Ligue 1, à trois points du barragiste, Auxerre, et à quatre points des actuels relégables, Nantes et Metz. Les Hacmen ont rendez-vous à Lyon, dimanche 14 septembre, pour une ultime confrontation en championnat avant la trêve.

La CAN… Et peut-être le Mondial ?

Fodé Doucouré et Lionel Mpasi évoquent aussi leur intégration dans le groupe de Didier Digard, les raisons qui les ont poussés à rejoindre le club doyen.

Fodé Doucouré (à gauche) et Lionel Mpasi sont deux joueurs du HAC qui évoluent en sélection : au Mali pour le premier, en République démocratique du Congo pour le second.Fodé Doucouré (à gauche) et Lionel Mpasi sont deux joueurs du HAC qui évoluent en sélection : au Mali pour le premier, en République démocratique du Congo pour le second. - Célia Caradec

Enfin, chacun d'eux dévoile ses ambitions pour la CAN. Fodé Doucouré devrait avoir cette semaine la confirmation de sa sélection avec les Aigles du Mali, Lionel Mpasi est d'ores et déjà assuré de disputer la compétition avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Une sélection avec laquelle il a récemment arraché une qualification pour la finale des barrages intercontinentaux du Mondial 2016.

< iframe frameborder = "0" marginheight = "0" marginwidth = "0" src = "https://podcasts.tendanceouest.com//embed-13048-7-le-debrief-100-hac-en-route-vers-la-can-2025-avec-lionel-mpasi-et-fode-doucoure" width = "100 %" height = "110" frameborder = "0"> < /iframe >

Notre série de podcasts sur le HAC est à retrouver sur Podcast by Tendance Ouest, Foot Normand, Le Courrier Cauchois et sur les plateformes Deezer et Spotify.

Galerie photos
Fodé Doucouré (à gauche) et Lionel Mpasi sont deux joueurs du HAC qui évoluent en sélection : au Mali pour le premier, en République démocratique du Congo pour le second. - Célia Caradec

