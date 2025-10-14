Hérouville-Saint-Clair. Un employé municipal blessé dans un incendie à l'atelier des chars du Carnaval

Ce mardi 14 octobre, peu avant midi, un incendie s'est déclaré dans les ateliers municipaux où sont construits les chars du carnaval d'Hérouville-Saint-Clair.

Un employé municipal transporté au CHU de Caen

Au total, quinze personnes ont été évacuées par précaution. Un employé municipal de 42 ans a été légèrement blessé en tentant de lutter contre les flammes et a été transporté au CHU de Caen.

Le feu, d'origine encore inconnue, a mobilisé 28 sapeurs-pompiers, qui sont parvenus à le maîtriser rapidement à l'aide de deux lances. L'intervention, bien que spectaculaire, n'a pas nécessité l'interruption de l'activité dans la zone.