En ce moment Blink Twice (feat Myles Smith) SHABOOZEY
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Hérouville-Saint-Clair. Un employé municipal blessé dans un incendie à l'atelier des chars du Carnaval

Sécurité. Un incendie s'est déclenché dans l'atelier de construction des chars du carnaval à Hérouville-Saint-Clair, mardi 14 octobre. Un employé blessé a été transporté au CHU de Caen en urgence.

Publié le 14/10/2025 à 15h41 - Par Elvire Alix
Hérouville-Saint-Clair. Un employé municipal blessé dans un incendie à l'atelier des chars du Carnaval
Vingt-huit pompiers ont été mobilisés sur l'incendie de l'atelier. - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Ce mardi 14 octobre, peu avant midi, un incendie s'est déclaré dans les ateliers municipaux où sont construits les chars du carnaval d'Hérouville-Saint-Clair.

Un employé municipal transporté au CHU de Caen

Au total, quinze personnes ont été évacuées par précaution. Un employé municipal de 42 ans a été légèrement blessé en tentant de lutter contre les flammes et a été transporté au CHU de Caen.

Le feu, d'origine encore inconnue, a mobilisé 28 sapeurs-pompiers, qui sont parvenus à le maîtriser rapidement à l'aide de deux lances. L'intervention, bien que spectaculaire, n'a pas nécessité l'interruption de l'activité dans la zone.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Automobile
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
BMW 325i E36
BMW 325i E36 Veyrier-du-Lac (74290) 10 000€ Découvrir
RENAULT 5 GT TURBO
RENAULT 5 GT TURBO Talloires-Montmin (74290) 18 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
Scie à bûches
Scie à bûches Bouix (21330) 350€ Découvrir
Echelle 3 plants
Echelle 3 plants Bouix (21330) 1 200€ Découvrir
Fauteuil en rotin
Fauteuil en rotin Carcagny (14740) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Hérouville-Saint-Clair. Un employé municipal blessé dans un incendie à l'atelier des chars du Carnaval
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple