Bon plan. En Normandie, votre voiture peut être vérifiée gratuitement pour la sécurité de tous : voici quand et où

Chaque année à l'automne, l'association Prévention Routière met le cap sur la visibilité et la sécurité. Son initiative “Semaines Lumière & Vision” propose un contrôle gratuit de votre moyen de transport : voiture, vélo, trottinette électrique ou même vos équipements de piéton.

L'objectif ? Sensibiliser aux dangers de la nuit : 42% des tués sur la route le sont dans l'obscurité, et près d'un piéton sur deux perd la vie de nuit.

Ce que vous pouvez faire vérifier gratuitement

Lors de chaque étape, les bénévoles et partenaires réalisent :

une vérification gratuite des feux, phares, essuie-glaces et équipements de visibilité ;

des conseils personnalisés sur la vision, l'entretien et les bons réflexes à adopter avant l'hiver ;

la distribution d'équipements offerts : gilets haute visibilité, brassards rétroréfléchissants, accessoires pour vélo ou trottinette.

Aucune inscription n'est nécessaire : il suffit de se présenter sur place aux horaires indiqués.

Le calendrier des contrôles gratuits en Normandie

La tournée fait halte dans 15 villes normandes, à raison d'une date unique par commune.

Voici quelques étapes à retenir :

Rouen (76) – 16 octobre, Rive Gauche pont Corneille – 7h15 à 8h30 (mobilité douce)

Caen (14) – 23 octobre, stade nautique Eugène Maës – 9h à 17h (4 roues motorisées)

Le Havre (76) – 19 novembre, avenue Foch – 8h à 11h (mobilité douce)

Courseulles-sur-Mer (14) – 24 novembre, rue de la Mer – 10h à 17h (4 roues motorisées)

Caen (14) – 27 novembre, pont Bir Hakeim – 16h à 19h (mobilité douce)

La liste complète des dates inclut aussi Saint-André-de-l'Eure, Valognes, Marigny-le-Lozon, Alençon, Coutances, Le Trait, Blonville-sur-Mer, Val-de-Reuil, Flers et Notre-Dame-de-Bondeville.

Ne ratez pas la tournée gratuite “Lumière & Vision” en Normandie. - Prévention Routière

Pourquoi cette campagne est essentielle

A l'approche de l'hiver, la visibilité diminue dès la fin d'après-midi. En Normandie, où la météo est souvent capricieuse, ce genre d'action peut sauver des vies. Entre changement d'heure, pluie et brouillard, être bien vu et bien éclairé n'est pas un luxe, c'est une nécessité.

Et quand c'est gratuit, autant en profiter !