Orne. 23 morts sur les routes depuis le 1er janvier : les contrôles routiers vont s'intensifier

"Trop de vies fauchées", c'est le constat fait par le préfet de l'Orne, Hervé Tourmente. Depuis le 1er janvier 2025, 23 personnes ont perdu la vie sur les routes du département, soit six de plus qu'à la même période en 2024. Face à cette situation "intolérable", le préfet a demandé aux forces de l'ordre d'intensifier les contrôles routiers avec une mobilisation sans relâche.

• A lire aussi. Orne. "Les gens se tuent sur la route" : le lourd bilan de la sécurité routière en 2024

171 accidents et plus de 800 permis suspendus

Chaque semaine, les sous-préfets seront présents aux côtés des gendarmes et des policiers lors d'actions de prévention et de contrôles routiers. "Cette mobilisation et ces contrôles ne sont pas symboliques, ils visent à épargner concrètement des vies", souligne Hervé Tourmente. Il appelle les automobilistes à respecter le code de la route. "C'est protéger sa vie et celles des autres", insiste-t-il.

La carte des 171 accidents corporels et mortels dans l'Orne en 2025. - Préfecture de l'Orne

Excès de vitesse, alcool, stupéfiants, téléphone au volant, inattention… Depuis le 1er janvier 2025, 171 accidents corporels (qui ont fait au moins un blessé) et mortels ont été recensés et 828 permis de conduire ont été suspendus. Outre les contrôles, 98 actions de sensibilisation ont été menées. Une vingtaine d'autres est encore programmée d'ici la fin de l'année.

"La sécurité routière est l'affaire de tous. Ensemble, refusons que l'Orne continue à compter ses victimes", conclut le préfet.