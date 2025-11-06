[Photos]. Les gendarmes de Gacé ont une nouvelle caserne

C'est officiel. La nouvelle caserne de gendarmerie de Gacé est nommée Joseph Royant, en hommage au gendarme résistant fusillé par les nazis le 15 août 1944. Inaugurés mercredi 5 novembre par les élus locaux et les militaires, les nouveaux locaux sont installés rue Apollo-XI. Le projet, attendu depuis 2015, répond à un besoin de renouvellement. Il comprend notamment un pôle judiciaire à part entière, huit logements individuels ainsi qu'une accessibilité renforcée pour les personnes à mobilité réduite.

"Bien mieux que l'ancienne"

D'une superficie de 4 273m2 précisément, la nouvelle gendarmerie a "quadruplé de volume", constate l'adjudant-chef Bertrand Sourdot, commandant de la brigade de Gacé. Les locaux sont différenciés de ceux de l'accueil pour permettre aux enquêteurs d'exercer la police judiciaire en toute sérénité. De même pour les victimes et les plaignants qui pourront bénéficier d'une certaine discrétion.

Pour héberger les militaires et leurs familles, huit logements dont un studio de 22m2 pour un gendarme auxiliaire, un T3 de 72m2, quatre T4 de 100m2 et deux T5 de 115m2, ont été construits. Chacun possède un garage, une place de parking et un jardin privatif. "Plus moderne, cette brigade est bien mieux que l'ancienne !"? se réjouit Gladys Mellet, jeune gendarme de Gacé.

Les gendarmes de Gacé ont une nouvelle caserne. - Lucie Peudevin

La cérémonie officielle s'est déroulée mercredi 5 novembre. - Lucie Peudevin

Près de 4 millions d'euros

Mise en service depuis juillet 2025, la caserne a coûté près de 3 900 000 euros. "Le bailleur social, le conseil départemental, Orne habitat, les subventions de l'Etat et la gendarmerie ont tous été partenaires", déclare Hervé Tourmente, préfet de l'Orne. L'objectif est de montrer que "le service public est au plus proche des habitants, en confiant à nos gendarmes de meilleures conditions de travail", précise-t-il.

Les anciens locaux de la gendarmerie, construits en 1961, route d'Alençon, sont entre les mains du conseil départemental. Leur avenir reste encore incertain.

Plusieurs élus, comme Véronique Louwagie ou le président du conseil départemental, Christophe de Ballore, étaient sur place. - Lucie Peudevin

"Rendre hommage"

Au pied des mâts des couleurs, une stèle porte le nom du sous-lieutenant de Gacé, Joseph Royant, résistant mort pour la patrie lors de la Seconde Guerre mondiale. "Attribuer un nom à une gendarmerie n'est pas qu'une simple tradition militaire. C'est un symbole. L'important est que les militaires qui servent à Gacé puissent se rappeler que son engagement, c'est le leur", conclut le général de division et commandant de la région de gendarmerie de Normandie, Eric Delain.