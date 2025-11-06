En ce moment Superstar JAMELIA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

[Photos]. Les gendarmes de Gacé ont une nouvelle caserne

Sécurité. Elus locaux et militaires se sont retrouvés à Gacé, mercredi 5 novembre, pour inaugurer la nouvelle gendarmerie Joseph Royant. Après un an de chantier, les nouveaux locaux sont installés rue Apollo-XI. Le projet, attendu depuis 2015, répond à un besoin de renouvellement.

Publié le 06/11/2025 à 13h00 - Par Lucie Peudevin
[Photos]. Les gendarmes de Gacé ont une nouvelle caserne
La nouvelle caserne de gendarmerie de Gacé a été inaugurée mercredi 5 novembre. - Lucie Peudevin

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

C'est officiel. La nouvelle caserne de gendarmerie de Gacé est nommée Joseph Royant, en hommage au gendarme résistant fusillé par les nazis le 15 août 1944. Inaugurés mercredi 5 novembre par les élus locaux et les militaires, les nouveaux locaux sont installés rue Apollo-XI. Le projet, attendu depuis 2015, répond à un besoin de renouvellement. Il comprend notamment un pôle judiciaire à part entière, huit logements individuels ainsi qu'une accessibilité renforcée pour les personnes à mobilité réduite.

"Bien mieux que l'ancienne"

D'une superficie de 4 273m2 précisément, la nouvelle gendarmerie a "quadruplé de volume", constate l'adjudant-chef Bertrand Sourdot, commandant de la brigade de Gacé. Les locaux sont différenciés de ceux de l'accueil pour permettre aux enquêteurs d'exercer la police judiciaire en toute sérénité. De même pour les victimes et les plaignants qui pourront bénéficier d'une certaine discrétion.

• A lire aussi. Sécurité. Qui est le colonel Alexandre Vignau, le nouveau chef des gendarmes de l'Orne ?

Pour héberger les militaires et leurs familles, huit logements dont un studio de 22m2 pour un gendarme auxiliaire, un T3 de 72m2, quatre T4 de 100m2 et deux T5 de 115m2, ont été construits. Chacun possède un garage, une place de parking et un jardin privatif. "Plus moderne, cette brigade est bien mieux que l'ancienne !"? se réjouit Gladys Mellet, jeune gendarme de Gacé.

Les gendarmes de Gacé ont une nouvelle caserne.Les gendarmes de Gacé ont une nouvelle caserne. - Lucie Peudevin

La cérémonie officielle s'est déroulée mercredi 5 novembre.La cérémonie officielle s'est déroulée mercredi 5 novembre. - Lucie Peudevin

Près de 4 millions d'euros

Mise en service depuis juillet 2025, la caserne a coûté près de 3 900 000 euros. "Le bailleur social, le conseil départemental, Orne habitat, les subventions de l'Etat et la gendarmerie ont tous été partenaires", déclare Hervé Tourmente, préfet de l'Orne. L'objectif est de montrer que "le service public est au plus proche des habitants, en confiant à nos gendarmes de meilleures conditions de travail", précise-t-il.

Les anciens locaux de la gendarmerie, construits en 1961, route d'Alençon, sont entre les mains du conseil départemental. Leur avenir reste encore incertain.

Plusieurs élus, comme Véronique Louwagie ou le président du conseil départemental, Christophe de Ballore, étaient sur place.Plusieurs élus, comme Véronique Louwagie ou le président du conseil départemental, Christophe de Ballore, étaient sur place. - Lucie Peudevin

"Rendre hommage"

Au pied des mâts des couleurs, une stèle porte le nom du sous-lieutenant de Gacé, Joseph Royant, résistant mort pour la patrie lors de la Seconde Guerre mondiale. "Attribuer un nom à une gendarmerie n'est pas qu'une simple tradition militaire. C'est un symbole. L'important est que les militaires qui servent à Gacé puissent se rappeler que son engagement, c'est le leur", conclut le général de division et commandant de la région de gendarmerie de Normandie, Eric Delain.

Notre reportage sur le sujet

Galerie photos
Les gendarmes de Gacé ont une nouvelle caserne. - Lucie Peudevin La cérémonie officielle s'est déroulée mercredi 5 novembre. - Lucie Peudevin Plusieurs élus, comme Véronique Louwagie ou le président du conseil départemental, Christophe de Ballore, étaient sur place. - Lucie Peudevin

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Automobile
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Bonnes affaires
Télévision 164 cm
Télévision 164 cm Chanas (38150) 350€ Découvrir
Décodeur TV
Décodeur TV Chanas (38150) 120€ Découvrir
Table noyer 8 places + 8 chaises +1
Table noyer 8 places + 8 chaises +1 La Ciotat (13600) 480€ Découvrir
Tronçonneuse tarmique
Tronçonneuse tarmique Blangy-sur-Bresle (76340) 200€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
[Photos]. Les gendarmes de Gacé ont une nouvelle caserne
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple