Sécurité. Qui est le colonel Alexandre Vignau, le nouveau chef des gendarmes de l'Orne ?

Sécurité. Après plus de 25 années de service militaire, le colonel Alexandre Vignau, 50 ans, a pris le commandement du groupement de gendarmerie départementale de l'Orne, le 1er août. La cérémonie d'affectation s'est tenue lundi 22 septembre, au Haras national du Pin.

Publié le 23/09/2025 à 17h18 - Par Martin Patry
Sécurité. Qui est le colonel Alexandre Vignau, le nouveau chef des gendarmes de l'Orne ?
Originaire de Pau, le colonel Alexandre Vignau prend le commandement du groupement de gendarmerie départementale de l'Orne. - Martin Patry

"Une prise de commandement, c'est toujours un moment de joie et de gratitude envers notre institution", lance le nouveau patron des gendarmes de l'Orne, le colonel Alexandre Vignau, qui a pris ses fonctions le 1er août. La cérémonie militaire s'est tenue lundi 22 septembre, au Haras national du Pin et sous la présidence du préfet de l'Orne, Hervé Tourmente.

Titulaire d'un master en droit et stratégie de la sécurité

Originaire de Pau, Alexandre Vignau succède à Pierre-Olivier Benech, parti en Guadeloupe après trois ans en poste dans le département. Le nouveau chef des gendarmes de l'Orne arrive de l'administration centrale, où il a occupé "différents postes pendant une dizaine d'années", raconte-t-il. 

Alexandre Vignau a d'abord fait ses armes à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale, anciennement connue sous le nom de l'école des officiers de la gendarmerie, où il a obtenu son master en droit et stratégie de la sécurité.

Après avoir servi en tant que commandant du peloton d'autoroute de Tours, "une très belle unité en début de carrière", se souvient-il en esquissant un sourire, Alexandre Vignau est passé par la direction générale de la gendarmerie dans le domaine budgétaire. Le colonel a également servi outre-mer, à la compagnie de gendarmerie départementale de Fort-de-France. "Ce n'était pas un travail de tout repos, il y avait une très forte activité", témoigne-t-il. 

"Restaurer la sécurité du quotidien"

Lors de la cérémonie militaire, le nouveau patron des gendarmes de l'Orne a dévoilé ses priorités pour le département. "Elles s'articulent autour du plan départemental de restauration de la sécurité du quotidien, explique-t-il. Ce sont des actions très fortes dans le domaine de la protection des personnes, avec la lutte contre les violences intrafamiliales, dans le domaine des atteintes aux biens avec la protection contre les cambriolages", précise le colonel Vignau avant d'ajouter que la lutte contre le narcotrafic fait également partie de ses priorités.

Sécurité. Qui est le colonel Alexandre Vignau, le nouveau chef des gendarmes de l'Orne ?
