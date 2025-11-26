Essay. Vol de plusieurs équipements d'entretien au circuit des Ducs : la Ville relaie une récompense de 5 000€

Une affaire surprenante. Selon la gendarmerie, du matériel d'entretien a été dérobé "dans un hangar fermé du circuit des Ducs", à Essay, dans la nuit du 6 au 7 novembre. Une enquête a été ouverte.
5 000 euros de récompense
La gendarmerie, qui mentionne "un montant de préjudice important", confirme qu'une plainte a été déposée le 12 novembre par une personne autre que le directeur du circuit. La brigade de Sées est en charge de l'enquête.
Sur ses réseaux sociaux, la Ville d'Essay a relayé une affiche du circuit promettant une récompense de 5 000 euros à qui retrouvera le matériel volé, à savoir un tracteur de couleur orange, un chariot télescopique jaune ou encore une tondeuse autoportée. La municipalité décline toutefois toute implication dans cette promesse de récompense.
