Orne. Le rallycross fait son grand retour sur le circuit d'Essay !

On n'avait plus connu ça depuis 2013 : la seule manche française du championnat d'Europe de Rallycross est annoncée sur le circuit ornais d'Essay, qui vient de changer de propriétaire. Dans le passé, ce type de compétition sportive accueillait des milliers de spectateurs à chacune de ses éditions.

C'est donc une excellente nouvelle pour tous les amoureux du sport automobile. Cette seule manche de championnat d'Europe en France sera disputée samedi 8 et dimanche 9 juin sur le "Circuit des Ducs". Les autres manches seront disputées en Suède, Hongrie, Belgique et Portugal. A noter aussi que le Fol'Car d'Essay sera disputé sur ce même circuit les 6 et 7 avril. L'avant-dernière manche de championnat de France y sera également disputée, les 5 et 6 octobre.

"Depuis la reprise du circuit l'année dernière, j'ai été complètement absorbé par ce lieu incroyable. Dès ma première venue pour une journée de test, je suis tombé amoureux de ce lieu et nous avons depuis investi énormément pour lui redonner le lustre qu'il mérite. Le Circuit des Ducs est un lieu important dans le tissu local, avec une culture très ancienne du rallycross au niveau national et international, et nous sommes honorés de la confiance qui nous est faite de pouvoir accueillir les championnats d'Europe et de France dès notre première année ", souligne Howard Macpherson, l'investisseur britannique qui est le nouveau propriétaire du site. Il remercie les promoteurs de ces deux championnats pour leur confiance : "Le village d'Essay nous a accueillis à bras ouverts, ainsi que l'association l'ASA des Ducs qui est un acteur majeur de tous les événements sportifs qui se tiennent sur ce circuit. Nous sommes enthousiastes pour l'avenir, en commençant déjà par 2024. "

• A lire aussi : Essay. Une commune riche d'histoire… et de sports mécaniques