Essay. Une commune riche d'histoire…et de sports mécaniques

Accrochée à flanc de colline, l'ancienne cité médiévale d'Essay témoigne d'un passé chargé d'histoire : la chapelle des ducs d'Alençon dédiée à Marguerite de Lorraine, qui aurait été construite en 1166, comporte des restes de fondations d'un castrum romain (lieu fortifié) et un jardin d'inspiration médiévale. La chapelle et la motte féodale sont inscrites au titre des monuments historiques depuis 1975. À signaler : le château de Beaufossé, du XIXe siècle, et l'église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, du XIe siècle, avec son portail roman et ses chapiteaux à têtes de monstres, son clocher à deux tours carrées et un petit porche à voûte ogivale en bois, ou encore l'abbaye augustinienne Sainte-Marie-Madeleine pour femmes, l'hôtel Guéroust de Boisgervais, la maison d'Avesgo d'Ouilly et le château de Villiers, du XVIIe siècle. On peut aussi visiter les jardins du Manoir de la Bonnerie du XVe siècle, qui présente des collections de magnolias, de roses remontantes et parfumées, d'iris et de pivoines rares, sur une superficie de 4 000 m2.

Sports mécaniques et boudin blanc

Mais la commune médiévale abrite aussi un circuit de rallycross parmi les plus anciens et renommés de France. Cette piste en bitume et en terre accueille une demi-douzaine de courses par an (hors Covid-19), organisées par l'Association sportive automobile des Ducs. Certaines sont de niveau européen. Quelques kilomètres plus loin, une piste de karting aux normes internationales accueille des courses du plus haut niveau, tandis que la commune voisine d'Aunay-les-Bois propose du karting de loisir. D'un point de vue gastronomique, Essay est connue pour son boudin blanc. Créée en 1975, la Confrérie des Compagnons du boudin blanc d'Essay travaille à la renommée de cette spécialité culinaire en organisant un concours national, devenu international en 2009.