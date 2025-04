Essay. Pas de rallycross en 2025 : le propriétaire du circuit refuse l'organisation d'événements pour la saison

La décision surprend. Dans un communiqué publié en fin d'après-midi lundi 7 mars, l'Asa des Ducs a annoncé "avec un profond regret et une grande amertume" l'annulation de deux événements sportifs sur le circuit des Ducs à Essay. "L'actuel propriétaire [le Britannique Howard MacPherson, ndlr] refuse l'organisation d'événements sur son circuit pour la saison 2025", écrit l'association organisatrice, malgré les "nombreux efforts" réalisés ces derniers mois et "les multiples propositions soumises".

Ainsi, le Fol'Car Club des Ducs, prévu le 27 avril, et l'étape du championnat de France de rallycross, programmée les 27 et 28 septembre, sont annulés. En 2024, cette dernière épreuve avait eu lieu grâce à de gros investissements du propriétaire et d'importants travaux réalisés. L'Asa des Ducs reste "déterminé" à poursuivre son engagement auprès des licenciés. L'association, qui "fait aujourd'hui face à une impasse", espère retrouver "rapidement des compétitions sur cette piste mythique".