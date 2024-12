Rallycross. Les circuits de Lessay et Essay programmés pour le championnat de France 2025

Rendez-vous en Normandie pour les amateurs de rallycross ! La Fédération française du sport automobile a dévoilé le calendrier 2025 du championnat et de la Coupe de France. La compétition se composera des neufs mêmes rendez-vous que la saison dernière.

Comme l'année passée, le circuit des Ducs d'Essay accueillera la 8e et avant-dernière manche du championnat les 28 et 29 septembre. Après trois ans sans courses et une homologation suspendue, des travaux ont été réalisés sur la piste pour la rendre à nouveau compétitive. L'édition 2025 débutera le week-end du 3 et 4 mai, dans la Manche sur le circuit de Lessay.