Sport mécanique. Le rallycross de retour à Essay

Trois ans que le circuit des Ducs à Essay n'a pas accueilli de course de rallycross. Pire encore, le public n'y a pas mis les pieds depuis cinq années, la faute au Covid-19. L'attente était longue, mais elle est désormais terminée, puisqu'une manche du championnat de France, l'avant-dernière de la saison, se tient samedi 5 et dimanche 6 octobre. "C'était un long processus", assure Daniel Gillard, directeur exécutif du circuit. Un processus qui a commencé par l'arrivée d'un nouveau propriétaire en septembre 2023, le britannique Howard MacPherson.

"Le nouveau circuit des Ducs"

De gros investissements ont été réalisés pour remettre en état l'immobilier du circuit, mais surtout la piste qui a vu son homologation suspendue en juin. S'entame alors une importante phase de travaux. "Des travaux en deux parties sur la piste, commence Daniel Gillard. D'un côté pour la sécurité, il y a eu une révision des rails, 200m de rails ajoutés, les sorties de secours, le changement des bacs à gravier et on a terminé par la révision de tous les boulons." La seconde partie est tout aussi importante : la piste. Le circuit était en chantier intense pendant six semaines. "On a arraché toute la partie en terre jusqu'à 60cm de profondeur pour refaire une piste toute neuve, explique le directeur exécutif. Aux dires des inspecteurs et des professionnels du rallycross venus la tester, la piste telle qu'elle est aujourd'hui est absolument méconnaissable. C'est sans doute une des meilleures pistes sur le championnat de France. C'est un recommencement, une reprise, un renouveau, peut-être même si j'ose dire, le nouveau circuit des Ducs. Donc on est vraiment pressés que ça commence." Au-delà du retour du rallycross, c'est un retour aussi des habitants d'Essay et des communes autour. "Certains reviennent pour la première fois depuis au moins 10 ans, peut-être même 20 ans dans certains cas", souligne Daniel Gillard.

Un véritable engouement

C'est un véritable engouement qui se traduit aussi à travers la mobilisation des bénévoles. "On attend 110 bénévoles, qui ne sont pas tous liés au monde du rallycross, mais qui ont vécu et grandi autour du circuit. Certains viennent de Sées ou du Mêle-sur-Sarthe. Tout le monde s'implique et ça fait vraiment plaisir", conclut-il.

Pratique. Billetterie en ligne sur circuit-ducs.com