Caen. Un homme jugé pour agressions sexuelles sur l'une de ses filles près de 20 après

Un homme, père de sept enfants, a été condamné, jeudi 9 octobre, pour des agressions sexuelles commises sur l'une de ses filles, entre 2005 et 2007. A l'époque des faits, la victime, deuxième de la fratrie, avait entre 13 et 15 ans. Pendant plus de deux ans, elle a subi des attouchements de la part de son père.

L'affaire a refait surface en 2017, après les révélations d'une autre fille de la famille, elle aussi victime d'attouchements. Alors âgée de 7 ans, l'enfant a rapporté les faits à la justice, permettant de relancer l'enquête.

Entendue à son tour, la première sœur a confirmé avoir subi des attouchements de la part de son père lorsqu'elle était adolescente.

Cinq ans de prison ferme

Le tribunal correctionnel de Caen s'est penché, le 9 octobre, uniquement sur les faits concernant la première victime aujourd'hui mariée et mère de deux enfants. L'avocate de la victime avait demandé deux ans de prison ferme. La cour a finalement prononcé une peine plus lourde : cinq ans de prison ferme.

Christian Légard a également été déchu de son autorité parentale, interdit à vie d'exercer une activité en contact avec des enfants, et son nom sera inscrit au fichier des délinquants sexuels. Le tribunal l'a condamné à verser 5 000 euros de dommages et intérêts à sa fille pour le préjudice moral subi, ainsi que 1 500 euros pour les frais d'avocat.