En ce moment PLEASE FORGIVE ME BRYAN ADAMS
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Caen. Un homme jugé pour agressions sexuelles sur l'une de ses filles près de 20 après

Sécurité. Des agressions sexuelles commises entre 2005 et 2007 sur une adolescente ont été examinées par le tribunal correctionnel de Caen, jeudi 9 octobre.

Publié le 14/10/2025 à 13h00 - Par Martine Dubos
Caen. Un homme jugé pour agressions sexuelles sur l'une de ses filles près de 20 après
L'homme, père de 7 enfants est aussi accusé par une autre de ses filles, âgée de 7 ans au moment des faits.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Un homme, père de sept enfants, a été condamné, jeudi 9 octobre, pour des agressions sexuelles commises sur l'une de ses filles, entre 2005 et 2007. A l'époque des faits, la victime, deuxième de la fratrie, avait entre 13 et 15 ans. Pendant plus de deux ans, elle a subi des attouchements de la part de son père.

L'affaire a refait surface en 2017, après les révélations d'une autre fille de la famille, elle aussi victime d'attouchements. Alors âgée de 7 ans, l'enfant a rapporté les faits à la justice, permettant de relancer l'enquête.

Entendue à son tour, la première sœur a confirmé avoir subi des attouchements de la part de son père lorsqu'elle était adolescente. 

Cinq ans de prison ferme 

Le tribunal correctionnel de Caen s'est penché, le 9 octobre, uniquement sur les faits concernant la première victime aujourd'hui mariée et mère de deux enfants. L'avocate de la victime avait demandé deux ans de prison ferme. La cour a finalement prononcé une peine plus lourde : cinq ans de prison ferme.

Christian Légard a également été déchu de son autorité parentale, interdit à vie d'exercer une activité en contact avec des enfants, et son nom sera inscrit au fichier des délinquants sexuels. Le tribunal l'a condamné à verser 5 000 euros de dommages et intérêts à sa fille pour le préjudice moral subi, ainsi que 1 500 euros pour les frais d'avocat.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Automobile
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
BMW 325i E36
BMW 325i E36 Veyrier-du-Lac (74290) 10 000€ Découvrir
RENAULT 5 GT TURBO
RENAULT 5 GT TURBO Talloires-Montmin (74290) 18 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
Scie à bûches
Scie à bûches Bouix (21330) 350€ Découvrir
Echelle 3 plants
Echelle 3 plants Bouix (21330) 1 200€ Découvrir
Fauteuil en rotin
Fauteuil en rotin Carcagny (14740) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Caen. Un homme jugé pour agressions sexuelles sur l'une de ses filles près de 20 après
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple