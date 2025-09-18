En ce moment Particule MIKI
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Prison de Caen-Ifs. Le nouveau directeur Vincent Ravoisier a pris ses fonctions

Sécurité. Le nouveau chef d'établissement de la prison de Caen-Ifs Vincent Ravoisier a été installé officiellement dans ses fonctions le 17 septembre.

Publié le 18/09/2025 à 09h57 - Par Lilian Fermin
Prison de Caen-Ifs. Le nouveau directeur Vincent Ravoisier a pris ses fonctions
Vincent Ravoisier, nouveau chef d'établissement de la prison de Caen-Ifs.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Vincent Ravoisier occupe pour la première fois de sa carrière le poste de chef d'établissement d'une prison, bien qu'il ait déjà assuré la mission par intérim précédemment. Passé par Nice, Rennes et Saint-Denis de La Réunion, le nouveau directeur de la prison de Caen-Ifs a été installé officiellement mercredi 17 septembre, devant l'établissement.

Pascal Vion, directeur interrégional des services pénitentiaires Grand-Ouest, Stéphane Bredin, préfet du Calvados, et Vincent Ravoisier, nouveau directeur de la prison de Caen-Ifs.Pascal Vion, directeur interrégional des services pénitentiaires Grand-Ouest, Stéphane Bredin, préfet du Calvados, et Vincent Ravoisier, nouveau directeur de la prison de Caen-Ifs.

Une prison déjà surpeuplée

Vincent Ravoisier se félicite ainsi "de rejoindre une prison très moderne, qui offre des conditions de détention dignes, très bien implantée dans la ville". Le nouveau directeur affirme vouloir axer son travail "sur les conditions de travail des personnels de surveillance".

Actuellement, 731 personnes sont détenues au centre pénitentiaire, ainsi qu'à la structure d'accompagnement à la sortie, et au sein du quartier de semi-liberté, pour un total de 691 places. Une surpopulation carcérale à l'ampleur nationale, que Vincent Ravoisier devra gérer "en anticipant le plus possible". Il affirme qu'aucun détenu ne dort sur un matelas posé au sol, les cellules doubles permettant d'ajouter des lits si nécessaire.

Vincent Ravoisier

Galerie photos
Pascal Vion, directeur interrégional des services pénitentiaires Grand-Ouest, Stéphane Bredin, préfet du Calvados, et Vincent Ravoisier, nouveau directeur de la prison de Caen-Ifs.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan Bordeaux (33000) 4 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Gramin fenix 8 47mm
Gramin fenix 8 47mm Brest (29200) 650€ Découvrir
Faïence 20 x 20 INSISE
Faïence 20 x 20 INSISE Lyon (69001) 15€ Découvrir
Carrelage imitation travertin
Carrelage imitation travertin Lyon (69001) 15€ Découvrir
Robinet neuf pour radiateur en fonte
Robinet neuf pour radiateur en fonte Quimper (29000) 130€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Prison de Caen-Ifs. Le nouveau directeur Vincent Ravoisier a pris ses fonctions
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple