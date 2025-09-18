Prison de Caen-Ifs. Le nouveau directeur Vincent Ravoisier a pris ses fonctions

Vincent Ravoisier occupe pour la première fois de sa carrière le poste de chef d'établissement d'une prison, bien qu'il ait déjà assuré la mission par intérim précédemment. Passé par Nice, Rennes et Saint-Denis de La Réunion, le nouveau directeur de la prison de Caen-Ifs a été installé officiellement mercredi 17 septembre, devant l'établissement.

Pascal Vion, directeur interrégional des services pénitentiaires Grand-Ouest, Stéphane Bredin, préfet du Calvados, et Vincent Ravoisier, nouveau directeur de la prison de Caen-Ifs.

Une prison déjà surpeuplée

Vincent Ravoisier se félicite ainsi "de rejoindre une prison très moderne, qui offre des conditions de détention dignes, très bien implantée dans la ville". Le nouveau directeur affirme vouloir axer son travail "sur les conditions de travail des personnels de surveillance".

Actuellement, 731 personnes sont détenues au centre pénitentiaire, ainsi qu'à la structure d'accompagnement à la sortie, et au sein du quartier de semi-liberté, pour un total de 691 places. Une surpopulation carcérale à l'ampleur nationale, que Vincent Ravoisier devra gérer "en anticipant le plus possible". Il affirme qu'aucun détenu ne dort sur un matelas posé au sol, les cellules doubles permettant d'ajouter des lits si nécessaire.