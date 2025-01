Justice. Incarcéré à Ifs, il dit avoir des échanges avec Eric Dupont-Moretti

Le 27 juillet 2024 à Caen, lors d'un parloir, un homme s'en prend verbalement et en son absence à une surveillante en colportant des accusations sur elle. Il prétend qu'elle est alcoolique, se drogue et a des relations sexuelles avec des détenus. Un collègue rapporte ces propos à la femme, qui porte plainte le 7 août 2024. Lors de son audition, le quadragénaire reconnaît ses dires et explique qu'il est en relation avec des "gens haut placés" qui lui ont demandé de surveiller les agissements du personnel de la prison.

Il a eu des échanges avec Maître Dupont-Moretti

Jugé au tribunal de Caen jeudi 9 janvier et extrait de sa cellule pour l'occasion, il demande le renvoi du procès, arguant qu'il a un nouvel avocat et qu'il n'a pas pu s'entretenir avec lui. La procureure et la présidente émettent leur désaccord, car il avait été prévenu de la date de comparution à temps.

Il confirme qu'il travaille avec un procureur et des enquêteurs, qu'il a même eu des échanges avec Maître Dupont-Moretti. Il maintient ce qu'il a dit au sujet de la gardienne. Son casier judiciaire comporte 27 mentions pour vol, outrage, conduite sans permis, vol aggravé par ruse, en récidive, séquestration. L'avocate de la partie civile informe qu'il se vante de "pouvoir faire fermer la nouvelle prison d'Ifs".

Prison ferme

Sa cliente est très affectée par ces fausses rumeurs qui portent atteinte à son honneur, sa réputation. Pour la procureure, ce dossier est singulier, car il ne correspond pas aux habituels outrages classiques. Le prévenu se dit chargé de "débusquer les surveillants défaillants". Elle réclame de la prison ferme.

L'avocat de la défense demande la relaxe puisque son client n'a pas tenu les propos devant la plaignante. Après délibéré, Fabrice Muller est condamné à 3 mois de prison ferme pour "avoir attaqué l'honneur, la dignité d'un individu". Il devra verser à la victime 500€ pour préjudice moral, 800€ de frais d'avocat et 127€ de procédure.