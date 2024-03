Caen. Il défonce la porte d'un appartement occupé pour aller dormir

Le 17 mai dernier, à 3h45, une femme est réveillée par un bruit. Elle a observé, par le judas, qu'un homme était dans l'escalier de son immeuble caennais. Dix minutes plus tard, des coups sont donnés contre la porte de l'appartement et un homme dit :"Ouvrez, c'est chez moi ici." Un gros trou est apparu sur la porte. Les forces de l'ordre ont été appelées et ont constaté qu'un homme était en train de la dégrader.

Altération du discernement

Il a été conduit au poste de police et s'exprimait de façon incohérente. Un examen psychologique a été demandé et on a constaté qu'il suivait un traitement neurologique. Selon le rapport, il peut avoir une altération du discernement, mais il savait ce qu'il faisait cette nuit-là.

Jugé au tribunal de Caen le 27 février, l'homme a dit qu'il pensait qu'il n'y avait personne dans l'appartement et qu'il voulait juste y dormir. Ce qu'a contredit la victime puisqu'elle lui a parlé à travers la porte.

Les enfants demandent à déménager

Incarcéré à Caen pour une autre affaire, depuis le 26 juin 2023, il a confirmé qu'il y lit des livres, ajoutant : "J'ai un suivi médical tous les jours pour aller mieux dans ma tête." La victime a expliqué que cette nuit, elle a eu très peur, ainsi que son compagnon et ses deux enfants, qui ont demandé à changer de domicile. Ce qui a d'ailleurs été fait très rapidement.

Dans son réquisitoire, le procureur a déclaré que "le prévenu avait la volonté d'entrer dans l'appartement et de commettre des dégradations. Il élude tout ce qui l'incrimine. Rien n'est sa faute, il est "victime" des autres". Après délibéré, l'homme est condamné à 6 mois de prison avec sursis probatoire pendant 2 ans, obligation de soins, pas de contact avec la victime. Il devra en outre lui verser 500 euros ainsi qu'à chacun de ses enfants.