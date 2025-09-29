Prison de Caen-Ifs. En permission pour une journée, le détenu oublie de rentrer

Incarcéré à la prison de Caen-Ifs, un homme de 42 ans demande une permission de trois jours pour aider sa femme lors d'un déménagement. Il obtient l'accord pour une journée seulement. Le 31 mai dernier, les forces de l'ordre sont prévenues que le détenu n'est pas rentré. Ils téléphonent à sa compagne et laissent un message sur le répondeur, puis se présentent à son domicile, sans succès. Ils reviennent un peu plus tard et un voisin qui a les clés leur ouvre le logement. Ils trouvent les époux chez eux qui étaient allés sur la tombe du père du détenu. L'homme explique qu'il pensait avoir eu trois jours de liberté.

Plusieurs mentions au casier

Au tribunal de Caen le 25 septembre, il confirme avoir sollicité trois jours, mais reconnaît qu'il n'a pas lu le document remis lors de sa sortie de prison. "C'est une erreur de ma part. Je n'ai jamais voulu m'évader. J'ai un traitement médical et l'infirmière avant que je sorte m'a donné deux jours de traitement. J'allais rentrer à la prison le 31 mai avant 18h. Lorsque je suis revenu en détention, ils ont bien compris que je croyais avoir une permission de trois jours", explique-t-il.

Il a été dans l'armée puis marin-pêcheur. Il a dû arrêter ce métier pour problème de santé. Plusieurs mentions sont inscrites sur son casier judiciaire pour vol, conduite sous l'emprise d'alcool, sans permis, désertion, escroquerie, menace de mort, usage de stupéfiants. Pour la procureure, les faits sont simples. Elle s'interroge : a-t-il bien compris ce qui lui a été accordé ? Il rappelle aussi qu'il a un casier judiciaire fourni. Elle réclame une sanction de 140 heures de travail d'intérêt général et précise qu'en cas de défection, il fera 6 mois de prison. Après délibéré, l'homme est reconnu coupable, mais il est dispensé de peine. Toutefois, il devra régler 254€ pour frais de procédure.