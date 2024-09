Caen. Incarcéré, il oublie de rentrer après une permission

Le jeune homme de 28 ans avait été extrait de la prison de Fleury-Mérogis, où il est incarcéré depuis le 24 septembre 2023 pour des faits qui se sont produits à Caen le 9 mai 2023. Le vingtenaire était alors en prison à Caen pour une autre affaire. Il obtient une permission de sortir pour aller à l'AFPA, dans le cadre d'une formation. Il devait être rentré à 17h, mais restera en cavale pendant 4 mois.

Il avait peur d'aller à Argentan

On le retrouve en septembre 2023. Il est entendu en décembre et explique qu'il "n'est pas bien dans sa tête". Il n'est pas rentré, car il se sentait en danger à la prison de Caen. "Je ne me suis pas évadé, j'ai juste sauvé ma vie", affirme-t-il.

A la barre, il explique qu'il a fait deux séjours en psychiatrie pendant son incarcération à Caen. Il avait demandé à être transféré. C'est à la prison d'Argentan qu'il devait aller et à nouveau, il a eu peur. Il a alors décidé de ne pas regagner sa cellule. Après son arrestation en septembre 2023, il est envoyé à Fleury-Mérogis. Il dit qu'il va mieux. Il est suivi par un psychiatre qui l'a diagnostiqué schizophrène.

"Pas le courage de se rendre"

Depuis, il a un traitement qui le stabilise. Il est en cellule individuelle et chaque matin, il se rend à l'infirmerie de la prison pour recevoir ses médicaments. Ses parents viennent le voir au parloir. La présidente lui demande ce qu'il a fait pendant sa cavale. Il répond qu'il dormait ici et là, mais qu'il n'avait pas le courage de se rendre. Il reconnaît qu'il avait de mauvaises fréquentations. Il précise que ses parents le soutiennent beaucoup et qu'à sa sortie, il ira habiter chez eux. Mais ce qu'il souhaite surtout, c'est de travailler.

La présidente lui recommande de se faire reconnaître comme travailleur handicapé. Le procureur reconnaît que le prévenu à des problèmes de santé. Son avocat confirme en disant qu'il a un traitement médicamenteux lourd. Après délibéré, Murat Yildiz est condamné à 6 mois de prison dont 4 avec sursis, obligation de poursuivre ses soins et de payer 127€ de frais de procédure.