Fait divers. Il s'évade de prison à Nantes et il est retrouvé un an après dans le Calvados

Jeudi 23 janvier, un homme de 55 ans a été jugé par le tribunal judiciaire de Caen pour évasion et vol aggravé.

Le 26 août 2021, le prévenu, incarcéré à Nantes, obtient une permission de 3h45 pour une consultation dans la clinique de la main. Il ne rentrera pas à la prison, et l'évasion durera exactement un an et six jours. Il est finalement retrouvé le 31 août 2022 dans un camp de gens du voyage à Hermanville-sur-Mer, dans le Calvados. Le 28 août 2022, dans la même commune, il a dérobé dans une propriété deux sacs à main. L'homme est formellement reconnu, enfonçant la porte d'entrée, sur une caméra de surveillance.

Il veut s'occuper de son fils

Dès son arrivée au tribunal judiciaire de Caen, jeudi 23 janvier, l'homme demande le renvoi, car il a un nouvel avocat et n'a pas pu préparer le dossier avec lui. La procureure exprime son désaccord. La cour aussi et rejette cette demande.

A la barre, le prévenu reconnaît les faits. La présidente lui demande : "Pourquoi n'êtes-vous pas revenu en prison après votre rendez-vous médical à Nantes ?" Il répond qu'il a un fils autiste et qu'il souhaitait s'en occuper. Il ajoute : "Je veux m'en sortir. J'ai passé 35 ans de ma vie en prison. Je suis fatigué et je veux arrêter tout ça pour élever mon fils. J'ai besoin de votre aide." Il demande pardon aux victimes du vol.

Prison ferme

La procureure convient qu'il y a eu des difficultés pour retrouver le délinquant à cause de sa longue cavale. Elle rappelle qu'il a 27 mentions sur son casier judiciaire et demande de la prison ferme. Après délibéré, Pierre Mayer est condamné à six mois de prison pour évasion et six autres mois pour vol aggravé, avec mandat de dépôt et confiscation des scellés.