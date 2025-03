Caen. Il vole une carte bleue au Mémorial et tente de s'en servir dans un hôtel

Incarcéré actuellement à la prison de Béziers, un homme de 30 ans a été jugé pour escroquerie et pour le vol de carte bleue, par le tribunal de Caen. L'affaire a été traitée par visioconférence, jeudi 27 février.

"Je veux retrouver le droit chemin"

En mars 2023, une femme porte plainte pour le vol de sa carte bleue au Mémorial où elle travaille. Elle constate que plusieurs achats ont été effectués : Carrefour, Mc Do, SNCF… Peu après, une autre plainte est déposée par l'hôtel Moderne de Caen. Un homme a fourni une carte de crédit pour empreinte, mais la deuxième fois, celle-ci n'a pas été acceptée. A la barre, le mis en cause dira qu'il voulait payer la totalité de frais d'hôtel en espèces, mais n'avait pas assez d'argent. La présidente lui demande pourquoi il a dérobé la carte au Mémorial. Il répond qu'il ne sait pas, que c'est trop loin. Il est à noter que le prévenu avait travaillé en 2019 au Mémorial et qu'il connaissait bien les lieux. La présidente fait remarquer que ses propos sont incohérents. Cependant, il reconnaît les faits. Il explique qu'il a repris des études dans la prison, il fait des activités. Le prévenu a 10 mentions à son casier judiciaire pour violence sur conjoint, intrusion dans un local, filouterie à la chambre d'hôtel. Il sait qu'il a tout perdu, mais souhaite s'en sortir maintenant. "Je veux retrouver le droit chemin."

Quatre mois de prison

Pour le procureur, le vol est réfléchi. Il demande cinq mois de prison ferme. L'avocate de la défense précise que son client savait bien qu'il ne devait pas utiliser la carte bancaire. "Maintenant, il a changé, va à l'école de la prison. Il souhaite évoluer. Ses efforts ne doivent pas être réduits à néant." Après délibéré, Maxime Corasmin est condamné à quatre mois de prison, inéligibilité pendant six ans. Il devra régler 254 euros de frais de procédure.

Les intérêts civils sont renvoyés au 27 novembre.