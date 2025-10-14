En ce moment Ordinary Alex WARREN
Bénouville. La place de la Libération rénovée et inaugurée à Bénouville

Habitat. Samedi 11 octobre, les élus de Bénouville ont officiellement inauguré la place de la Libération après des travaux qui l'ont remodelée.

Publié le 14/10/2025 à 08h30 - Par Lilian Fermin
La place de la Libération, à Bénouville, a été inaugurée samedi 11 octobre par les élus du la commune.

La place de la Libération à Bénouville a été repensée et officiellement inaugurée en présence d'élus samedi 11 octobre. Cette place phare de la commune offre désormais de la place aux déplacements doux, mais accueille aussi les activités locales et des services de proximité. Une station Vélolib est aussi aménagée sur place pour les cyclistes qui souhaiteraient louer un vélo.

Accessible à tous, la place permet notamment aux personnes à mobilité réduite d'accéder à la mairie. Le stationnement y a été repensé, tout comme la zone destinée aux food-trucks. Des plantations rendent l'espace plus agréable pour les habitants.

Coût de l'opération : environ 570 000€.

