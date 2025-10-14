Bénouville. La place de la Libération rénovée et inaugurée à Bénouville

La place de la Libération à Bénouville a été repensée et officiellement inaugurée en présence d'élus samedi 11 octobre. Cette place phare de la commune offre désormais de la place aux déplacements doux, mais accueille aussi les activités locales et des services de proximité. Une station Vélolib est aussi aménagée sur place pour les cyclistes qui souhaiteraient louer un vélo.

Accessible à tous, la place permet notamment aux personnes à mobilité réduite d'accéder à la mairie. Le stationnement y a été repensé, tout comme la zone destinée aux food-trucks. Des plantations rendent l'espace plus agréable pour les habitants.

Coût de l'opération : environ 570 000€.