Seine-Maritime. Sécurité routière sur l'A28 et l'A29 : 882 personnes contrôlées, 79 infractions relevées

Lundi 13 octobre se sont tenues deux opérations de contrôle autoroutier sur l'A28 et l'A29, sur les aires de repos de Bolleville (près de Bolbec) et du Bois au Coudroy. 150 gendarmes ont été mobilisés ainsi que quatre agents de l'Urssaf et quatre chiens de la brigade cynophile. Ce dispositif exceptionnel visait à la fois à lutter contre le non-respect du droit du travail, notamment le travail dissimulé, et à réprimer les conduites addictives (alcool au volant et drogues).

Les chiffres de la sécurité routière ne sont pas bons

La préfecture de Seine-Maritime a organisé cette vaste opération pour faire suite aux mauvais chiffres de la sécurité routière dans le département. Le bilan est lourd. On déplore dix décès sur les routes en six semaines, portant le total du nombre de décès sur les routes à 35 depuis le début de l'année.

882 personnes contrôlées

Le dispositif a permis à la gendarmerie de contrôler 882 personnes et de dresser 79 contraventions (16 pour la possession et la consommation de stupéfiants, 14 pour la conduite sous l'emprise de stupéfiants, 5 pour la conduite sous l'emprise de l'alcool, 2 pour tabac à la sauvette, 2 étrangers en situation irrégulière, 4 pour contrefaçons, 3 pour conduite malgré l'annulation du permis de conduire, 1 pour surcharge du véhicule et 32 pour infractions diverses au code de la route).

L'Urssaf a, quant à elle, contrôlé 94 personnes lors de cette opération et procédé à un rappel à la loi. Les agents ont également pu constater trois suspicions de travail dissimulé, pour lesquelles des investigations sont toujours en cours.