En ce moment Ordinary Alex WARREN
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Rouen. "J'espère que ce sera moi la prochaine femme en F1" : Lisa Billard brille en monoplace

Sport. A 16 ans, Lisa Billard a impressionné lors d'un week-end en F1 Academy, après avoir été championne de France féminine en F4.

Publié le 14/10/2025 à 09h00 - Par Pierre Durand-Gratian
Rouen. "J'espère que ce sera moi la prochaine femme en F1" : Lisa Billard brille en monoplace
Lisa Billard a fait ses premiers pas en F1 Academy au début du mois d'octobre à Singapour. - DR

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Elle n'a que 16 ans mais a déjà une maturité et une vitesse impressionnante. Lisa Billard, originaire de Sainte-Marguerite-sur-Duclair, marche dans les traces de ses aînés, Esteban Ocon ou Pierre Gasly. Tous ont fait leurs premiers tours de roues en karting à Anneville-Ambourville. Mais la jeune femme voit plus grand. Et début octobre, elle a eu l'opportunité de faire ses preuves en F1 Academy en disposant d'une Wild Card [invitation spéciale pour participer à une course, N.D.L.R.] pour le Grand Prix de Singapour avec Gatorade. "C'était le but mais je ne pensais pas y arriver dès cette année. Je suis devenue la plus jeune pilote à disposer d'une Wild Card", explique-t-elle.

Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par F1 Academy (@f1academy)

Une cinquième place en qualifications

Une exposition très importante sur ce championnat 100% féminin, dont l'objectif est de promouvoir la mixité de ce sport avec des courses sur les mêmes circuits et le même week-end que la Formule 1. Les voitures, des F4 quasi toutes identiques, permettent aux pilotes de réellement se distinguer. Et Lisa Billard n'a pas tremblé en terminant à la 5e place des qualifications. Cela a été une autre histoire en course. "J'ai eu une panne moteur sur la première course à la suite d'un accrochage. En course 2, on allait finir 7e, mais il s'est mis à pleuvoir et on a fait un mauvais choix de stratégie", détaille-t-elle méticuleusement. Le contrat est malgré tout rempli et il se murmure déjà que Lisa Billard pourrait avoir un baquet permanent en F1 Academy la saison prochaine, même si ce n'est pas encore officiel. Lisa Billard a 7 ans quand elle commence le karting, pour faire aussi une activité avec son père, garagiste passionné. "Quand j'ai commencé, il n'y avait pas énormément de modèles, ce n'était pas concevable d'être pilote en étant une fille, rembobine-t-elle. Mais j'ai vu que je pouvais aller plus vite que les garçons et je suis devenue complètement mordue." Les performances ont suivi, jusqu'à briller au championnat de France juniors en karting puis au championnat du monde. C'est après cela qu'elle passe en monoplace et intègre le championnat de France de F4, aidée par l'équipe Iron Dames. Dans cette catégorie mixte, au milieu de 30 pilotes, Lisa Billard fait deux tops 10 et termine championne de France féminine, ce qui lui permet d'être repérée par la F1 Academy. La saison est désormais terminée mais la jeune prodige reste concentrée sur ses objectifs. "Il faut aller chercher les sponsors, les budgets pour l'année prochaine et continuer à s'entraîner physiquement et mentalement, travailler sur le simulateur…" Jusqu'à la Formule 1 ? "C'est l'objectif absolu. J'espère que ce sera moi la prochaine femme en Formule 1."

Lisa Billard a pu courir pour Gatorade en F1 Academy grâce à une Wild Card.Lisa Billard a pu courir pour Gatorade en F1 Academy grâce à une Wild Card. - DR

Galerie photos
Lisa Billard a pu courir pour Gatorade en F1 Academy grâce à une Wild Card. - DR

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Automobile
BMW 325i E36
BMW 325i E36 Veyrier-du-Lac (74290) 10 000€ Découvrir
RENAULT 5 GT TURBO
RENAULT 5 GT TURBO Talloires-Montmin (74290) 18 000€ Découvrir
PORSCHE CAYENNE V6i
PORSCHE CAYENNE V6i Annecy (74000) 6 500€ Découvrir
VW GOLF PLUS CARAT
VW GOLF PLUS CARAT Lathuile (74210) 6 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Scie à bûches
Scie à bûches Bouix (21330) 350€ Découvrir
Echelle 3 plants
Echelle 3 plants Bouix (21330) 1 200€ Découvrir
Fauteuil en rotin
Fauteuil en rotin Carcagny (14740) 50€ Découvrir
Napoléon assis sur une chaise.
Napoléon assis sur une chaise. Wattrelos (59150) 40€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Rouen. "J'espère que ce sera moi la prochaine femme en F1" : Lisa Billard brille en monoplace
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple