Rouen. "J'espère que ce sera moi la prochaine femme en F1" : Lisa Billard brille en monoplace

Elle n'a que 16 ans mais a déjà une maturité et une vitesse impressionnante. Lisa Billard, originaire de Sainte-Marguerite-sur-Duclair, marche dans les traces de ses aînés, Esteban Ocon ou Pierre Gasly. Tous ont fait leurs premiers tours de roues en karting à Anneville-Ambourville. Mais la jeune femme voit plus grand. Et début octobre, elle a eu l'opportunité de faire ses preuves en F1 Academy en disposant d'une Wild Card [invitation spéciale pour participer à une course, N.D.L.R.] pour le Grand Prix de Singapour avec Gatorade. "C'était le but mais je ne pensais pas y arriver dès cette année. Je suis devenue la plus jeune pilote à disposer d'une Wild Card", explique-t-elle.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par F1 Academy (@f1academy)

Une cinquième place en qualifications

Une exposition très importante sur ce championnat 100% féminin, dont l'objectif est de promouvoir la mixité de ce sport avec des courses sur les mêmes circuits et le même week-end que la Formule 1. Les voitures, des F4 quasi toutes identiques, permettent aux pilotes de réellement se distinguer. Et Lisa Billard n'a pas tremblé en terminant à la 5e place des qualifications. Cela a été une autre histoire en course. "J'ai eu une panne moteur sur la première course à la suite d'un accrochage. En course 2, on allait finir 7e, mais il s'est mis à pleuvoir et on a fait un mauvais choix de stratégie", détaille-t-elle méticuleusement. Le contrat est malgré tout rempli et il se murmure déjà que Lisa Billard pourrait avoir un baquet permanent en F1 Academy la saison prochaine, même si ce n'est pas encore officiel. Lisa Billard a 7 ans quand elle commence le karting, pour faire aussi une activité avec son père, garagiste passionné. "Quand j'ai commencé, il n'y avait pas énormément de modèles, ce n'était pas concevable d'être pilote en étant une fille, rembobine-t-elle. Mais j'ai vu que je pouvais aller plus vite que les garçons et je suis devenue complètement mordue." Les performances ont suivi, jusqu'à briller au championnat de France juniors en karting puis au championnat du monde. C'est après cela qu'elle passe en monoplace et intègre le championnat de France de F4, aidée par l'équipe Iron Dames. Dans cette catégorie mixte, au milieu de 30 pilotes, Lisa Billard fait deux tops 10 et termine championne de France féminine, ce qui lui permet d'être repérée par la F1 Academy. La saison est désormais terminée mais la jeune prodige reste concentrée sur ses objectifs. "Il faut aller chercher les sponsors, les budgets pour l'année prochaine et continuer à s'entraîner physiquement et mentalement, travailler sur le simulateur…" Jusqu'à la Formule 1 ? "C'est l'objectif absolu. J'espère que ce sera moi la prochaine femme en Formule 1."

Lisa Billard a pu courir pour Gatorade en F1 Academy grâce à une Wild Card. - DR