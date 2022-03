[Enquête]. Des champions made in Rouen

Les places sont chères. Très chères. Vingt sièges en Formule 1 pour accueillir l'élite mondiale du pilotage automobile. Et à ce petit jeu-là, la Normandie se démarque avec deux représentants : Pierre Gasly, le pilote de Bois-Guillaume dans l'écurie AlphaTauri, et Esteban Ocon, pilote d'Évreux qui court dans l'écurie française Alpine. C'est une vie entière de sacrifice, d'investissement familial et de batailles à tous les niveaux pour en arriver là. Et comme pour tout pilote de F1, cela commence très tôt, en karting. Près de Rouen, à Anneville-Ambourville, le club ASK Rouen 76 s'est distingué au fil des années pour devenir une vraie référence en la matière. Pierre Gasly y a fait ses premiers tours de circuit et y est toujours licencié à cette heure. En 1986, ASK Rouen 76 naît de la fusion de plusieurs clubs de karting du département et crée la piste d'Anneville-Ambourville. "L'ambition était d'avoir un club avec un nombre de licenciés importants pour avoir beaucoup de voix à la Ligue de Normandie et être reconnu comme un gros club auprès de la FFSA [Fédération française de sport automobile]", explique Jean-Charles Dumont, le président du club. Pour ce féru de sport automobile, aucun doute, la Normandie "est une terre de champion".

Une école de pilotage

"Les meilleurs sont chez nous", assure-t-il sans fausse modestie, en évoquant le palmarès des jeunes du club : "Cette année, nous avons été champions de France en minime, nous avons gagné la Coupe de France en minime et en cadet." De grands espoirs à suivre dans les années qui viennent : Lisa Billard, Mathéo Dauvergne, Maël Lemarchant ou Tom Langlois. "C'est un talent à suivre", assure pour ce dernier Frédéric Veille, journaliste qui suit la Formule 1 et le sport automobile depuis 30 ans. Selon lui, la densité et la qualité des clubs de karting dans la région expliquent l'essor de ces nombreux talents. L'une des raisons du succès d'ASK Rouen 76, outre l'effet d'entraînement non négligeable provoqué par la superstar locale Pierre Gasly, est son école de pilotage avec deux moniteurs formés. De quoi détecter tôt les talents et leur offrir des accompagnements sur mesure en les inscrivant le plus tôt possible dans les compétitions. "On voit tout de suite avec les moniteurs ceux qui sont bons et qui peuvent éclater." Trois pilotes d'ASK Rouen 76 sont désormais au Mans, à l'académie de la FFSA qui forme les futurs champions. Reste que le sport automobile est très coûteux. "Les parents mettent beaucoup d'argent de leur poche et parfois sont accompagnés de sponsors", détaille Jean-Charles Dumont, même s'il n'est pas toujours évident de boucler un budget. Et plus le niveau augmente, plus les coûts augmentent eux aussi. Jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros pour une saison de karting à l'international. Plus le pilote sera talentueux, plus il aura de chance d'être suivi par des sponsors ou des constructeurs qui mettront à disposition châssis ou moteurs. Pour les familles de ces jeunes pilotes, il faut soit être fortuné, soit être prêt à d'immense sacrifice pour espérer toucher du doigt un jour le plus haut niveau.