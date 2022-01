Rouen. Lola Lovinfosse, bientôt première femme en Formule 1 ?

Lola Lovinfosse surprend par son incroyable maturité. Elle n'a que 16 ans, mais la voix est posée, la lucidité, le recul et la détermination très présents. C'est indispensable pour une pilote de monoplace. Et pour être la meilleure parmi les meilleurs. La jeune femme, originaire des Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen, près de Rouen, s'est envolée vers l'Arizona pour la sélection des Wseries 2022 avec 14 autres pilotes féminines, repérées dans le monde entier, du 31 janvier au 4 février. Tests sur circuit, tests physiques, interviews en anglais, image dégagée en bord de piste : tout sera scruté.

"Ils nous font sentir

qu'on n'a pas notre place"

Les toutes meilleures seront sélectionnées pour participer à un championnat de Formule 3 régionale, sur quelques-uns des circuits les plus connus au monde, les mêmes week-ends que la Formule 1. Une opportunité unique pour la jeune Normande. La course automobile, c'est la passion du papa dans la famille Lovinfosse. "Il avait dans la tête que quand il aurait un garçon, il le mettrait dans un karting", raconte Lola. C'est ce qu'il a fait avec son petit frère. Mais c'est elle qui a vite pris sa place dans le siège baquet, à 8 ans. Et elle n'a plus voulu en sortir. "Quand j'ai fait ma première course en ligne, mon père s'est rendu compte que ce n'était plus un loisir", se souvient la jeune pilote. À 11 ans, elle sera la plus jeune à monter sur un podium dans le championnat féminin de karting féminin, dont elle sera vice-championne de France. Dans la coupe de France mixte, elle se classe 6e et enchaîne les top 10. Car le sport automobile est bien un sport mixte. "Il n'y a pas que le physique qui compte, la voiture est aussi mise en avant", plaide La jeune femme qui espère bien compter dans un milieu qui reste très masculin. "Ils nous font bien sentir qu'on n'a pas notre place", explique-t-elle. Mais Lola a déjà le cuir solide. Il faut dire qu'elle était la seule fille dans son sport étude au Mans et l'une des rares à obtenir de si bons résultats dans les compétitions mixtes en karting. L'an passé, elle rejoint déjà le championnat espagnol de Formule 4, qui ne comptait que deux pilotes féminines. Elle y réalise les belles performances qui lui ont valu sa sélection pour les Wseries. Étape après étape, Lola Lovinfosse vise la Formule 1. "Mon objectif est de montrer qu'une femme a le même niveau qu'un homme en F1. Aujourd'hui, on me dit encore que c'est un rêve délirant", concède-t-elle. Les a priori, le coût élevé de ce sport, la sélection toujours plus rude… Autant des freins que Lola desserre un à un pour atteindre son objectif : finir devant les autres.

En Formule 4, Lola Lovinfosse peut déjà atteindre les 240 km/h.