Formule 1 : Nigel Mansell ouvre son musée à Jersey

Jersey va devenir"the place to be" pour les amateurs de course automobile. Nigel Mansell, champion du monde de F1 en 1992, y ouvre un musée et un garage dédié aux véhicules d'occasion.

"The Mansell collection", c'est son nom, expose les souvenirs de sa vie de pilote britannique. Des voitures mythiques, comme la Ferrari 639, la Williams-Renault FW14B de 1992, ou encore la LMP2 conduite aux 24 Heures du Mans en 2010.

Des trophées exposés

Et puis il y aura des casques, combinaisons et surtout des trophées, chose assez rare. En effet, les trophées que les pilotes reçoivent sur les podium sont habituellement récupérés par les écuries. Nigel Mansell, lui, les a conservés.

Le musée doit ouvrir ses portes la semaine prochaine. Cela faisait 20 ans que Nigel Mansell cherchait un endroit pour accueillir sa collection.

