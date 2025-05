Manche. Les députés continuent de pousser pour avoir un service vétérinaire à Granville

Bertrand Sorre, Stéphane Travert et Philippe Gosselin, les députés de la Manche, étaient à Jersey, jeudi 22 mai. Ils ont rencontré les élus de l'île anglo-normande pour faire un point sur différents projets ainsi que les relations entre les îles anglo-normandes et la Manche.

Le combat pour un Sivep continue

Les sujets économiques n'ont pas été oubliés dans les discussions. "On a un développement économique à faire avec Jersey", estime Bertrand Sorre. Ce développement passe par l'installation d'un Service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières (Sivep) dans le port de Granville. Une demande des Normands, mais aussi des Anglo-Normands qui doivent débarquer à Saint-Malo, ce qui est plus loin et donc plus coûteux.

"On va essayer de convaincre le ministre"

Le sujet est en suspens depuis le Brexit et n'aboutit toujours pas, bloqué entre le niveau national et européen. "Le temps est venu que ce Sivep s'ouvre", appuie Bertrand Sorre. Il estime qu'une fenêtre de négociation s'est ouverte avec la signature du nouveau partenariat stratégique entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, lundi 19 mai dernier. Les trois députés ont rendez-vous le 11 juin prochain avec Benjamin Haddad, le ministre chargé de l'Europe. "On va essayer de convaincre le ministre [de permettre l'ouverture du Sivep]", assure Bertrand Sorre. Il a bon espoir car certains freins à cette décision qui existaient au début du Brexit ne sont, selon lui, plus en place.

Eolien en mer et visite sur l'île pour les Français

Les sujets de parc éolien à l'ouest de Jersey ou encore de création d'aire marine dans les eaux jersiaises ont été évoqués. La ministre des Affaires intérieures, Mary Le Hegarat, a confirmé que les élèves français, mineurs, resteront exonérés de passeport et de visa lors des séjours scolaires sur l'île. Uniquement la carte d'identité sera nécessaire. Une loi sera étudié par le parlement de Jersey en juin pour inscrire dans la loi de façon définitive que, pour une visite avec aller-retour dans la journée, il ne faudra que la carte d'identité pour les Français, et pas de visa.