Elections législatives 2024. Les députés Bertrand Sorre et Stéphane Travert sont candidats à leur succession

Après qu'Emmanuel Macron a annoncé, dimanche 9 juin, à la surprise générale la dissolution de l'Assemblée nationale, après l'écrasante défaite encaissée face au Rassemblement national de Jordan Bardella, large vainqueur des élections européennes en France, mais aussi dans la Manche avec 31,21% des voix loin devant Valérie Hayer de la majorité présidentielle avec 18,58% des voix, les bureaux politiques s'enchaînent pour organiser la campagne des législatives, dimanche 30 juin et dimanche 7 juillet.

Un combat mené face à "l'extrême droite"

Le député de la deuxième circonscription de la Manche, Bertrand Sorre, annonce qu'il est de nouveau candidat pour la majorité présidentielle. "Je ne peux me résoudre à l'idée que les idées de l'extrême droite soient demain à la tête de notre pays, c'est complètement à l'inverse de mes convictions et de mes engagements", dit le parlementaire rajoutant : "J'espère convaincre les électeurs du sud-Manche de l'intérêt de les représenter à l'Assemblée nationale." Lors des dernières élections législatives en 2022, Bertrand Sorre avait été élu avec plus de 64% des voix.

Le député de Coutances-Valognes Stéphane Travert, quant à lui, a pris acte avec "gravité" du résultat des élections européennes et "de celui de l'extrême droite dans notre pays" : "Dans la Manche, au cœur de la troisième circonscription, je suis depuis toujours engagé pour ceux qui ont le moins et les plus fragiles", ajoute le député. "Vous me connaissez et vous savez que je me bats pour vous au quotidien. C'est pourquoi je suis naturellement candidat pour porter votre voix à l'Assemblée nationale et pour faire barrage à ceux qui n'ont qu'un seul projet pour la France, le rejet des autres, le repli, le déclin et l'obscurantisme." En 2022, Stéphane Travert avait été élu avec 56,13% des voix.