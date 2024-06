[Interview] Elections législatives 2024. Mariage déplacé, budget supplémentaire… Cherbourg prépare l'organisation du scrutin

L'association des maires de France a alerté, lundi 10 juin, sur les difficultés d'organisation des élections législatives anticipées les dimanches 30 juin et 7 juillet en France. Par exemple, à Cherbourg-en-Cotentin, Pierre-François Lejeune, adjoint au maire en charge des élections dans la cité portuaire, et ses agents, travaillaient depuis un an sur les européennes avec un coup de bourre trois mois juste avant. Désormais, avec la dissolution de l'Assemblée nationale de l'Etat, il va falloir organiser des élections en trois semaines !

"Un tour d'élection, c'est 70 000€"

En apprenant la nouvelle en plein dépouillement, Pierre-François Lejeune a bien sûr été très surpris : "Cela fait assez bizarre de savoir qu'on a une élection dans trois semaines alors même que les résultats finaux des élections européennes n'étaient pas encore prononcés", réagit-il. L'élu pointe une "méconnaissance" du chef de l'Etat envers les collectivités territoriales. Il ajoute que l'organisation de ce scrutin est "un budget supplémentaire" : "Ici, à Cherbourg-en-Cotentin, un tour d'élection, c'est 70 000€ alors que l'Etat ne compense que 8 000€." L'adjoint évoque aussi des réservations de salles des fêtes pour des repas de famille ou un mariage déplacés dans d'autres salles, car les élections doivent s'y organiser, c'est "un motif d'intérêt général".

Avec 59 bureaux de vote dans la commune nouvelle, 500 personnes sont mobilisées, dont 250 bénévoles. Des moyens humains qui seront difficiles à trouver à cette période. Exceptionnellement pour ces élections, tous les présidents d'association de la Ville vont être contactés pour aider à l'organisation de ce scrutin. Le dépôt des candidatures a lieu du mercredi 12 au dimanche 16 juin jusqu'à 18h, à la préfecture de la Manche.

