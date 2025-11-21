Sport automobile. La Normande Lisa Billard décroche un siège en F1 Academy

C'est déjà l'aboutissement d'un parcours remarquable, en karting, puis en monoplace.

Lisa Billard, 16 ans, vient de confirmer avoir décroché un siège pour la saison 2026 de F1 Academy. Elle courra pour l'équipe Gatorade.

Le championnat, très médiatisé, est réservé aux femmes et a l'ambition de promouvoir leur place dans le sport automobile, qui est mixte. Les courses se déroulent les mêmes week-ends et sur les mêmes circuits que la F1, la catégorie reine.

Au mois d'octobre, Lisa Billard avait bénéficié d'une wild card pour participer au Grand prix de Singapour, devenant la plus jeune pilote à bénéficier d'une invitation en F1 Academy. D'emblée, elle a impressionné par sa vitesse en signant une cinquième place en qualification. Son nom circulait d'ailleurs pour un baquet en 2026. C'est désormais confirmé.

Deux tops 10

En 2025, Lisa Billard courait en championnat de France de F4. Parmi 30 pilotes, elle a fait deux tops 10 et terminé championne de France féminine. Au bout du chemin, la jeune femme rêve du graal ultime : une place en Formule 1, comme elle le confiait à Tendance Ouest après son expérience à Singapour.