Rouen. "Je vivais dans mes valises" : Pilote de F1 Academy, Lola Lovinfosse met fin à sa carrière

Les fans de Lola Lovinfosse le savent déjà puisque la pilote en a fait l'annonce dernièrement sur ses réseaux sociaux. A 20 ans seulement, la Rouennaise a décidé de mettre fin à sa carrière dans le sport automobile. "Cette décision elle allait tomber tôt ou tard", explique la pilote qui est restée longtemps discrète sur cette décision en raison des contrats sportifs qui la liaient. "Cela fait depuis avril que je n'ai plus d'activité, lance Lola Lovinfosse. Le circuit me manque beaucoup mais j'essaye de ne pas trop y penser." La jeune pilote s'est fait connaître à l'international grâce à sa participation de 2022 à 2024 à la F1 Academy, un championnat 100% féminin qui prépare à l'ascension vers la Formule 1, l'élite du sport automobile qui n'a accueilli que très peu de pilotes femmes. Une consécration pour la Normande après presque deux années en F4 espagnole.

"Je vivais dans mes valises"

Alors qu'elle développait sa carrière en F1 Academy, la Rouennaise, consciente de la marche à franchir et du budget nécessaire pour intégrer les divisions supérieures, décide en parallèle de se lancer en GT (Lamborghini Super Trofeo), une catégorie plus accessible que la monoplace, les pilotes ne pouvant pas faire plus de deux saisons en F1 Academy. Seule fille sur 50 voitures en lice en GT, Lola cumule, en plus des courses en F1 Academy, un poste de "Expert host" pour le paddock club de la Formule 1. "Je ne m'y retrouvais pas, je vivais dans mes valises. Dans ces moments-là, il n'y a plus de temps pour soi, même si j'aimais bien ce côté sacrifice." Elle prend alors le virage vers le GT à l'issue de la première saison en F1 Academy. C'est à ce moment que la Normande s'interroge sur son avenir professionnel : "La Formule 4 représentait déjà des sommes folles à investir et on savait que si on ne mettait pas le budget on n'y arriverait pas." Déjà à cette époque, Lola Lovinfosse décide de tirer un trait sur ses rêves de F1, vu ses résultats. "C'est dur mais dans ce sport, on sait à quel point c'est difficile d'attraper cette catégorie et on se prépare à changer d'objectif", déclare la jeune femme qui nourrissait des ambitions depuis ses premiers tours de pistes en karting à 8 ans. Même si elle n'a pas réussi à atteindre le Graal de la discipline, elle garde en tête de nombreux souvenirs. "L'appel de Susie Wolff pour que je participe à la F1 Academy reste l'un des plus marquants", se rappelle Lola Lovinfosse. Je venais d'arrêter ma saison en F4 à ce moment et j'avais déjà envisagé de tout arrêter !"

Aujourd'hui, la Normande, de retour à Rouen, a décidé de se consacrer pleinement à un projet professionnel aux côtés de sa famille, loin de l'univers automobile.