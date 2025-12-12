Jeu. Sabrina remporte 1 000€ grâce à La Cagnotte Tendance Ouest !

En ce moment The Dead Dance Lady Gaga
Loisir. La Cagnotte de Noël Tendance Ouest a fait une heureuse, vendredi 12 décembre, dans l'Orne.

Publié le 12/12/2025 à 11h50 - Par Aline
Gagnez 1 000€ grâce à La Cagnotte de Noël Tendance Ouest. Deuxième tirage au sort vendredi 19 décembre 2025. - Aline

Jusqu'à Noël, Tendance Ouest met un vrai cadeau sous votre sapin… La Cagnotte de Noël fait son grand retour, et chaque semaine, l'un d'entre vous repart avec 1 000 euros !

Et 1 000€, juste avant les fêtes… soyons honnêtes : ça change vraiment tout. Une belle table de réveillon, un petit séjour pour s'évader, des vacances au ski… 1 000€, c'est aussi le coup de pouce idéal pour offrir le cadeau qu'on hésitait à mettre sous le sapin parce qu'il pesait un peu trop lourd dans le budget. C'est une somme qui peut vraiment transformer le mois de décembre.

Ce vendredi 12 décembre, à 8h13, c'est Sabrina, habitante de Ceaucé, dans l'Orne, qui a décroché son téléphone au bon moment et qui a remporté ces 1 000€ !

Inscrivez-vous pour le prochain tirage, ce vendredi 19 décembre à 8h13 en envoyant maintenant le mot CAGNOTTE au 7 14 15 (3 x 0,75€ + coût du SMS).

