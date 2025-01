Rouen. J'ai testé le Pilates sur machines : "Cela permet de travailler des muscles que l'on n'a pas l'habitude de travailler"

Pour poursuivre mes efforts sportifs, qui s'inscrivent dans mes bonnes résolutions de 2025, j'ai testé le "Pilates reformer" aussi appelé "Pilates sur machines" à Rouen. C'est une autre version du Pilates sur tapis, cette méthode sportive qui vise à faire travailler tous les muscles du corps, mais en plus intense et qui permet une progression plus rapide et ciblée. Autre différence, le prix, qui est un peu plus élevé. A Rouen, pour une heure, il faut compter une vingtaine d'euros pour l'option traditionnelle et 30€ pour la version machines. Depuis octobre, Gwendoline et Opheline Hans, deux sœurs, sont à la tête du studio The New Me, une franchise spécialisée dans le "Pilates reformer" installée au 23 place du Général-de-Gaulle à Rouen en face de l'hôtel de ville.

Solliciter tous les muscles en une séance

Lors de ma venue au studio, j'ai prévenu d'emblée Gwendoline Hans que je n'avais jamais fait de Pilates. Elle m'a rassurée : "Ça s'adresse à toutes les femmes. La première séance peut être un peu costaude, car il faut maîtriser la machine et les ressorts donc c'est assez intense." Ma tenue de sport enfilée, elle m'a prêté des chaussettes antidérapantes, car on n'utilise pas de chaussures sur les machines. Pour que je sache à quoi m'attendre, Gwendoline Hans m'explique la discipline : "C'est un peu plus fitness que le Pilates sur tapis. C'est un travail en tension avec des ressorts." Opheline Hans a ensuite pris le relais pour diriger le cours. Premier exercice, l'échauffement. Debout, nous avons sollicité nos articulations avant que je m'allonge sur la machine. Celle-ci fonctionne avec des ressorts permettant d'être toujours en mouvement ce qui, pour une première fois, n'était pas facile ! "Cela permet de travailler des muscles que l'on n'a pas l'habitude de travailler", indique Gwendoline Hans. Les exercices se sont enchaînés : planches, flexions, extensions… Puis Opheline Hans m'a demandé de me mettre sur le côté pour travailler les jambes et les abdominaux. Le plus dur pour moi a été d'enchaîner les exercices, car mes muscles étaient sans cesse sollicités. Nous avons terminé la séance par du gainage en planche. L'objectif : tenir 2 minutes 25 secondes en référence à l'année 2025. J'ai dû faire des pauses, car je n'en pouvais plus, les 50 minutes intensives d'entraînement ont eu raison de moi.

A la fin de la séance, j'étais fière, mais je me suis demandé si cette discipline était faite pour moi. Qui sait, peut-être qu'une seconde séance sera plus facile ?