Le Mont-Saint-Michel. Atteint de sclérose en plaques, il va courir un marathon en exosquelette

Sport. Géraud Paillot est un athlète hors du commun. Atteint de sclérose en plaques, il multiplie les défis sportifs. Dimanche 31 août, il va courir un marathon au Mont Saint-Michel avec un exosquelette.

Publié le 25/08/2025 à 11h51 - Par Thibault Lecoq
Géraud Paillot va courir un marathon au Mont-Saint-Michel, dimanche 31 août, avec un exosquelette. - Aventure Hustive

Il s'agit d'un projet un peu fou. Dimanche 31 août, Géraud Paillot va courir un marathon un peu particulier. Ce Malouin de 55 ans va faire 42km le long du Couesnon, du barrage du Mont Saint-Michel au pont de Beauvoir, le tout avec un exosquelette pour l'aider car il est atteint de sclérose en plaques. Le marathon est aussi participatif car tout le monde, valide ou non, peut le rejoindre.

Un exosquelette bourré d'intelligence artificielle

"Les exosquelettes vont vraiment changer le quotidien d'un certain nombre de personnes qui sont malades chroniques", assure le sportif. Il ajoute : "Ce sont des technologies qui sont en train d'évoluer de manière incroyable, avec de l'intelligence artificielle embarquée dedans. Le champ des possibles est en train de se rouvrir pour toutes les personnes qui ont des soucis de santé." En septembre 2024, il a déjà grimpé jusqu'en haut de l'abbaye sur le Mont Saint-Michel avec son exosquelette. Il a aussi réalisé une évasion du Mont, en nageant du rocher jusqu'à Genêts en août 2024. Les équipes médicales sont aussi preneuses de retour sur l'utilisation intensive de l'exosquelette.

Remettre les personnes en mouvement

Dans ce défi, il ne sera pas tout seul. "Je veux contribuer à aider les gens à se mettre en mouvement, ou à se remettre en mouvement. C'est là où tout le monde est convié, handi comme valide", détaille-t-il. Peu importe que ce soit pour le marathon complet ou seulement une centaine de mètres. Pour lui, ensemble on va plus loin. "L'idée c'est de partager ça ensemble, de rigoler, de passer un bon moment. Les choses se font grâce au collectif. Tous ensemble on s'encourage, on se mobilise, on a envie d'y arriver pour le collectif. C'est ça qui permet vraiment d'aller au bout."

Pour courir avec lui, un dossard coûte 10€, tout l'argent est collecté via son association Aventure Hustive et il sera reversé à Bastien, un jeune de 13 ans atteint de myopathie de Duchêne, qui rêve de rencontrer les pompiers de New York.

