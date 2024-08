Insolite. Ils vont nager du Mont Saint-Michel à Genêts pendant les grandes marées

C'est un défi un peu fou que vont tenter Géraud Paillot et Jacques Tuset, jeudi 22 août à 8h50. Le duo va nager entre le Mont Saint-Michel et Genêts pendant les grandes marées. Avec un coefficient de 108, le rocher sera entouré d'eau. Ce challenge est vécu comme une évasion à la nage, l'abbaye ayant été une prison pendant la Révolution française.

Pour les deux nageurs, cette nage a un double objectif. Le défi est sportif, mais aussi humain, en faisant appel à la résilience. Géraud Paillot souffre de sclérose en plaques et Jacques Tuset nage pour une association qui lutte contre la choroïdérémie, une maladie dégénérative de la vue qui rend aveugle. "On veut communiquer sur les gens qui ont une maladie chronique. La vie peut être compliquée, mais elle ne s'arrête pas, on peut faire plein de choses", assure Géraud Paillot. Le mental et la préparation physique vont autant jouer l'un que l'autre durant la traversée.

Un spécialiste de l'évasion Jacques Tuset a réalisé plusieurs "évasions" à la nage. Il a, par exemple, relié l'île prison d'Alcatraz à la baie de San Francisco en nageant. Il totalise 48 évasions comme cela à travers le monde. Il est au "Hall of Fame" de la Natation Marathon Internationale. Géraud Paillot est devenu champion du monde de nage hivernale section handisport en 2024.

Le duo va devoir franchir quelques difficultés, comme le courant.