[Photos] Sud-Manche. Avec les grandes marées, le Mont Saint-Michel est redevenu une île

Les plus grandes marées depuis 2015 ont eu lieu sur les côtes de la Manche, lundi 11 et mardi 12 mars, avec un coefficient qui a grimpé jusqu'à 116. Il sera moins fort dès mercredi 13 mars, avec 110. C'est un coefficient supérieur à 90 qui désigne une grande marée comme telle, le spectacle reste donc au rendez-vous. Ces fortes marées ont lieu autour des équinoxes de printemps et d'automne.

Les promeneurs sont venus tôt le matin pour voir le spectacle.

Les chiens ont pu profiter de jouer dans l'eau, et leurs maîtres de la beauté du paysage.

Si vous avez raté ces grandes marées, les prochaines auront lieu du dimanche 7 au vendredi 12 avril. Les prochaines marées d'équinoxe seront du mardi 17 au dimanche 22 septembre, avec un coefficient à 115 le jeudi 19 septembre dans l'après-midi.

Les navettes pouvaient quand même passer vers le rocher, la passerelle n'était pas sous l'eau.

Les herbus du bord de la baie du Mont Saint-Michel se sont retrouvés complètement sous l'eau, ici à Vains.

La pointe du Grouin du sud a offert un panorama sublime, et moins souvent vu, sur le Mont.

Depuis les falaises de Champeau, on aperçoit d'abord Tombelaine, qui est aussi une île à marée haute, puis le Mont Saint-Michel.

Les jumelles touristiques n'offraient pas le meilleur des panoramas.

Les grandes marées étaient visibles aussi depuis la cabane Vauban de Carolles, avec aussi bien une visibilité sur la baie du Mont Saint-Michel que sur la côte remontant vers le nord.

Depuis la Croix Paqueray, il était possible de distinguer jusqu'où l'eau est montée à Carolles, grâce aux algues.