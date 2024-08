Le Mont-Saint-Michel. Deux personnes isolées par la marée, sauvées par l'hélicoptère Dragon 50

Deux personnes, un homme de 45 ans et une femme de 42 ans ont été isolés par la marée sur l'île aux Moustiques dans la baie du Mont Saint-Michel. L'hélicoptère Dragon 50 de la Sécurité civile est allé les récupérer et les mettre en sécurité, mardi 20 août vers 19h30.

Des rappels des autorités

La préfecture maritime de la Manche et la mer du Nord rappelle que, pendant les grandes marées, il faut bien regarder la météo, les horaires, et avoir un téléphone portable pour prévenir en cas de problème. Il faut remonter aussi 30 à 60 minutes après la basse mer. L'établissement public du Mont Saint-Michel rappelait de son côté, dans le courant du mois d'août sur ses réseaux sociaux, que l'accès à l'île aux Moustiques est interdit. "Accessible à marée basse, il est non seulement le reposoir de dizaines d'oiseaux, mais il devient aussi un piège pour les piétons avec risque d'encerclement à marée haute", écrivait l'établissement public. Il faut rester dans les zones autorisées.