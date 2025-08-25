En ce moment Coups et blessures BB BRUNES
Près de Rouen. L'incendie d'un pavillon se propage à une autre maison : les pompiers interviennent

Sécurité. 17 pompiers ont été appelés lundi 25 août à Boos, près de Rouen, après le départ d'un incendie sur un pavillon qui s'est propagé à une maison voisine. Plusieurs occupants vont être relogés.

Publié le 25/08/2025 à 20h57 - Par Alexandre Leno
17 pompiers et cinq engins ont été dépêchés à Boos, lundi 25 août, pour un incendie de pavillon.

Les pompiers de Seine-Maritime ont été appelés, lundi 25 aout à 13h30, pour mettre fin à un incendie qui s'est déclaré sur une habitation à Boos, près de Rouen. Le feu est parti d'un pavillon de 100m² situé dans l'allée des Saules. Le feu commençait à se propager à une maison mitoyenne à l'arrivée des sapeurs-pompiers. Ces derniers sont parvenus à mettre fin au sinistre à l'aide de trois lances à incendie.

Le feu a fait des dégâts. En tout, six personnes devront être relogées par la mairie. 17 soldats du feu ont été appelés sur place. La gendarmerie s'est aussi rendue sur les lieux de l'incident. 

