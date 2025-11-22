Seine-Maritime. Incendie dans une habitation : un homme intoxiqué par les fumées conduit à l'hôpital

Ce samedi 22 novembre peu avant 10h30, les pompiers sont intervenus rue Gustave Flaubert à Eu. Arrivés sur les lieux, le sous-sol de l'habitation était embrasé. Deux personnes, un couple et leur chien, sont "sorties avant l'arrivée de secours". Les pompiers sont parvenus à maîtriser les flammes à l'aide d'une lance à incendie. Les deux personnes ont été prises en charge. Vers 13h20, le feu était éteint. Finalement, le propriétaire des lieux a été intoxiqué par les fumées, il a été transporté au centre hospitalier d'Eu. Le couple sera relogé par la mairie.