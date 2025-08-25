En ce moment TOUT SAVOIR ADE
Badminton. Le Calvadosien Alex Lanier gagne son premier match aux championnats du monde

Sport. Le Calvadosien Alex Lanier dispute en ce moment les championnats du monde de badminton à Paris. Après avoir bien démarré sa compétition, le Divais vise désormais le titre suprême.

Publié le 25/08/2025 à 16h08 - Par Lilian Fermin
Champion de France et champion d'Europe de badminton en simple, Alex Lanier vise désormais la couronne de champion du monde. La compétition se déroule en ce moment même à Paris. - Badmintonphoto

Il n'était pas de la fête parisienne il y a un an. Alors que les Français vibraient pour leurs sportifs lors des Jeux olympiques 2024, Alex Lanier avait raté le coche. Blessé à une vertèbre pendant de trop nombreux mois, le jeune badiste qui a découvert la discipline dans le gymnase de Dives-sur-Mer n'avait pas obtenu les performances nécessaires pour en être. Qu'à cela ne tienne, il en est revenu plus fort, et a bien progressé en un an. Au point d'arriver aux championnats du monde, qui se déroulent à Paris en ce moment même, avec de l'ambition : celle de remporter la compétition.

Désormais 7e joueur mondial, Alex Lanier est devenu en avril dernier le premier français et plus jeune champion d'Europe de l'histoire. Lors de son entrée en lice lundi 25 août, le prodige de 20 ans à peine s'est facilement débarrassé au premier tour de son adversaire thaïlandais Kantaphon Wangcharoen en deux sets. C'est contre le Croate Aria Dinata qu'il dispute son 16e de finale ce mercredi 27 août. La finale a lieu dimanche.

