Darnétal. Une femme grièvement blessée dans un accident de la route au niveau de la N28, conduite à l'hôpital

Un grave accident a eu lieu ce samedi 18 octobre vers 6h30 du matin au niveau de la Nationale 28 dans le tunnel de la Grand'Mare à Darnétal, près de Rouen. Selon les pompiers, cet accident a impliqué deux véhicules de tourisme. Sur les trois personnes impliquées, deux étaient incarcérées. Une femme de 43 ans, gravement blessée, et un homme de 22 ans, plus légèrement blessé, ont été transportés au CHU de Rouen. Un homme de 24 ans s'en est sorti indemne.

Au total, l'opération a mobilisé 16 sapeurs-pompiers.