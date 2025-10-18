En ce moment Never Enough Charlie WINSTON
Darnétal. Une femme grièvement blessée dans un accident de la route au niveau de la N28, conduite à l'hôpital

Sécurité. Un accident a eu lieu ce samedi 18 octobre sur la N28 dans le tunnel de la Grand'Mare à Darnétal. Deux personnes ont été blessées, dont une grièvement. Elles ont été transportées à l'hôpital.

Publié le 18/10/2025 à 09h32 - Par Justine Carrère
Ce samedi 18 octobre, les pompiers sont intervenus à Darnétal sur la N28 au niveau du tunnel de la Grand'Mare pour un accident. Deux personnes ont été blessées, dont l'une grièvement.

Un grave accident a eu lieu ce samedi 18 octobre vers 6h30 du matin au niveau de la Nationale 28 dans le tunnel de la Grand'Mare à Darnétal, près de Rouen. Selon les pompiers, cet accident a impliqué deux véhicules de tourisme. Sur les trois personnes impliquées, deux étaient incarcérées. Une femme de 43 ans, gravement blessée, et un homme de 22 ans, plus légèrement blessé, ont été transportés au CHU de Rouen. Un homme de 24 ans s'en est sorti indemne.

Au total, l'opération a mobilisé 16 sapeurs-pompiers.

