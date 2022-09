Darnétal. Renversée par une voiture, une femme grièvement blessée

Une femme âgée d'une cinquantaine d'années a été renversée par une voiture ce vendredi 2 septembre, peu avant 14 heures, rue Gustave-Flaubert à Darnétal. La victime a été prise en charge, en état d'urgence absolue, par les secours. La quinquagénaire conduisait son cyclomoteur au moment du choc, selon le Service d'incendie et de secours de Seine-Maritime.

L'accident a fait également deux autres victimes, plus légèrement blessées : le conducteur de la voiture et son passager d'après les pompiers du département. Toujours selon les soldats du feu, il s'agit là d'un bilan provisoire. Au total, six sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur place pour prendre en charge les trois victimes, avec l'aide de deux engins.