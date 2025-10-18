En ce moment Never Enough Charlie WINSTON
Rouen. J'ai défié le patron du bar Geekosphère à "Mario Kart"

Loisir. La Geekosphère est le bar de rêve à Rouen pour tous les amateurs de jeux vidéo, anciens ou récents. J'ai lancé un défi au gérant.

Publié le 18/10/2025 à 09h00 - Par Pierre Durand-Gratian
Rouen. J'ai défié le patron du bar Geekosphère à "Mario Kart"
Etions-nous également bons ou tout aussi mauvais l'un que l'autre ? Jugez sur l'écran.

L'endroit est un paradis du geek. Et le terme, aujourd'hui, n'a rien de péjoratif. C'est une identité revendiquée. Celle de passionnés de jeux vidéo qui vont embrasser ce riche univers dans toute sa diversité, de consoles, de jeux, de références… A Rouen, rue de la République, la Geekosphère, l'un des derniers bars à jeux vidéo de la ville, incarne parfaitement cette identité. Ici, les patrons, Pierre Naban et Rémy Ripoll, sont des joueurs invétérés : de jeux vidéo, de jeux de plateau, de jeux de rôle… Et ils partagent cette passion à qui voudra bien passer les portes de leur bar.

La part belle au retrogaming

Ici, on joue comme à la maison. Des canapés devant des écrans aux quatre coins du bar, une déco adulescente… Et un multiple choix de consoles. La part belle est faite au retrogaming, de plus en plus tendance avec des consoles de l'Atari 2600 jusqu'à la Switch 2 en passant par la Super Ness, la Nintendo 64, la GameCube ou les différentes générations de Playstation. Une madeleine de Proust immédiate pour le joueur amateur que je suis. Car je suis venu pour jouer. Et même pour défier l'un des patrons du bar sur son terrain. Rémy Ripoll se prête au jeu et me propose un classique : Mario Kart sur la Game Cube, l'une des consoles de mon adolescence. 20 ans que je n'avais pas tenu cette manette. Voyage dans le temps. Rémy est beau joueur : "Je suis vraiment nul à Mario Kart." Il a voulu me laisser une chance. Waluigi et Wario seront ses personnages. Donkey et Diddy Kong de mon côté. Je ne vous présente pas ce grand classique, ses peaux de banane, ses carapaces de tortue transformées en armes, ses étoiles qui rendent invincible, sa musique entêtante… Les graphismes, c'est vrai, ont vieilli. Mais le plaisir est intact. Et de tête-à-queue en chute vertigineuse, alors que nous poursuivons l'interview manette en main, les sourires se font plus francs. Mario Kart a ce pouvoir ! Quel résultat au bout de trois courses ? Rémy Ripoll et votre serviteur sont distingués par le même degré d'inaptitude à figurer à l'avant… Mais je peux l'affirmer, c'est un bon camarade de jeu. Pointu, il se passionne pour les jeux indépendants des petits studios. "On voudrait encore renforcer ça, les clients viennent pour les jeux indépendants", assure-t-il. Plus de 4 000 jeux sont proposés dans le bar. Demandez conseil et vous trouverez probablement votre bonheur. Mais pensez à réserver (02 35 07 16 91) pour disposer d'un bon créneau et s'assurer que la console convoitée est bien disponible. Ensuite, il n'y a plus qu'à laisser sortir le geek qui est en vous.

