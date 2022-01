Rouen. À Rouen, des étudiants du CESI ont une semaine pour créer des jeux vidéo

À vos marques, prêts, codez ! À partir de ce mardi 12 décembre 2017, chaque seconde va compter pour les étudiants en informatique du CESI de Rouen (Seine-Maritime). Après quelques années d'interruption, l'école d'ingénieurs relance cette année son Game Jam, un concours de création de jeux vidéo. Par équipes de trois à cinq, les élèves auront moins d'une semaine pour créer des jeux opérationnels et testables dès ce vendredi 15 décembre 2017.

"Expliquer les autres aspects du métier"

Le défi est de taille sur le plan technique, mais il permet de se tester sur un sujet qui passionne souvent les étudiants. "Quand ils rentrent à l'école, beaucoup rêvent de devenir développeurs de jeux vidéo et c'est notre mission de leur expliquer les autres aspects du métier, explique Stéphane Pelletier, responsable de l'international au CESI et coordinateur du concours. Cet événement les prépare à la gestion d'un projet à court terme et au travail d'équipe."

Plus ou moins aboutis, leurs projets devront être terminés vendredi pour être testés par les visiteurs. Et ce sont ces testeurs qui pourront voter pour leur projet préféré et élire le vainqueur de ce concours.

