Caen. Studio Belface, un lieu d'enregistrement pour tous les talents

Culture. Il ouvre ses portes lundi 20 octobre 2025, le Studio Belface est un nouveau lieu d'enregistrement à Caen. Un projet porté par les artistes Florent Billard et Maxime Chesnais.

Publié le 17/10/2025 à 12h27 - Par Jimmy Joubert
Florent Billard et Maxime Chesnais ont lancé Studio Belface, un studio d'enregistrement ouvert à tous.

"C'est un studio pour les artistes émergents, pour les professionnels et pour la culture de façon générale", décrit Florent Billard, cofondateur et gérant du Studio Belface. C'est un nouveau lieu dédié à la musique, mais pas que, qui ouvre ses portes lundi 20 octobre 2025, au 41 avenue du Six juin à Caen.

Ce projet, il est donc porté par Florent Billard et un ami de longue date, Maxime Chesnais. Les deux hommes sont des artistes originaires du Calvados. Ce projet, ils l'ont imaginé car "dans la région, on avait des studios bien spécifiques, mais on voulait vraiment explorer des univers différents. C'est ouvert aux artistes émergents comme déjà en place. C'est aussi pour des labels indépendants ou professionnels, et l'entreprise du coin peut aussi venir enregistrer une voix off ou un podcast", détaille Maxime Chesnais. De par leurs connaissances dans le milieu, ils affirment aussi "qu'il y a une réelle demande sur le marché musical à Caen, et ses alentours".

Un accompagnement de A à Z dans des locaux tout neufs

Studio Belface a à disposition un studio d'enregistrement et la qualité est au rendez-vous. Maxime Chesnais est fier du travail réalisé dans ces locaux : "Avant c'étaient des bureaux, des salles de réunion. On a dû refaire toute l'isolation phonique et acoustique. Guillaume Doussaud, qui est l'acousticien du projet, a fait un très bon travail." En plus d'une régie et d'une cabine d'enregistrement, on retrouve aussi un espace d'accueil pour les artistes, qui peuvent ainsi discuter du projet avec les deux fondateurs de Studio Belface.

Ici, les artistes peuvent aussi bénéficier d'un vrai accompagnement, idéal pour se lancer : "Quand un artiste vient et passe les portes du studio, on peut lui proposer un accompagnement de A à Z. On peut bosser un morceau, de l'enregistrement au master final, à la diffusion, et derrière proposer des scènes et essayer de l'accompagner en live", indique Florent.

Pour accéder au studio, il suffit de réserver un créneau sur studiobelface.fr. Petit bonus pour les 20 premières réservations de session d'enregistrement, une offre promotionnelle est proposée.

