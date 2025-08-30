Près d'Alençon. "Ça t'oblige à devenir professionnel" : des artistes de tous les niveaux se sont rassemblés lors d'une résidence

Il est à peine 10h, mercredi 27 août, et les locaux de répétition du Tapis Vert sont déjà bien animés. Situé en pleine forêt, à l'écart de la commune de Lalacelle, le domaine accueille une résidence d'artistes depuis le 18 août. "On a mis en place des équipements qui permettent aux artistes de pratiquer la musique mais pas seulement, explique le propriétaire des lieux, Jean Galodé. Tout le monde peut venir ressourcer son imaginaire dans la forêt. Nous, on fournit les salles et la nature", sourit-il.

"Les artistes sont souvent isolés"

Certains sont amateurs, d'autres sont professionnels. Certains jouent du flamenco, d'autres du rock. Pendant deux semaines, des artistes "aux univers très distincts" ont collaboré sur différents projets, raconte François Risacher, président de l'association HoRn ChickEn. Depuis 5 ans, c'est lui qui organise la résidence estivale au Tapis Vert. "Bon nombre d'artistes sont isolés mais on a constaté qu'avec les autres, avec leurs paires artistes, leur créativité explose. Sortis de l'isolement, ils se révèlent à eux-mêmes et aux autres", confie-t-il.

Pianos, batteries, amplis... Tout le matériel musical est prêté par l'association HoRn ChickEn. "On va au-delà d'offrir simplement quelques prestations, précise François Risacher. A la demande de l'artiste, on peut co-diriger la direction artistique mais aussi l'accompagner derrière un instrument", détaille le multi-instrumentiste.

Aider les musiciens à se professionnaliser

Dans les salles de répétition et les studios d'enregistrement, aux acoustiques différentes, les musiciens se rencontrent et rigolent ensemble. "Les motivations des artistes sont diverses. Certains viennent découvrir l'expérience du studio, d'autres viennent finaliser ou concevoir un projet. Aujourd'hui, les choses se précisent autour d'un accompagnement des amateurs qui veulent se professionnaliser", explique François Risacher.

Se professionnaliser, c'est justement l'objectif de Roméo Nassivet, un batteur qui vient au Tapis Vert chaque année depuis cinq ans. "Je trouve ça génial, confie le jeune homme. Je suis là pour jouer et progresser. Ca t'oblige à être professionnel car lorsque tu te fais appeler sur un projet, tu es là pour accompagner l'artiste et répondre à sa demande. Avec le temps, on fait des rencontres et on apprend plein de choses", raconte-t-il.

La résidence estivale, qui s'achève samedi 30 août, devrait être de retour en 2026. L'association HoRn ChickEn, qui a fait le déplacement d'Ile-de-France, souhaite également développer ses activités. "Nous avons une activité de label pour accompagner les coups de cœur de l'association tout au long de l'année", conclut François Risacher.