Argentan. "Plus tôt on apprend, plus tôt on comprend" : cette association sensibilise à la question du handicap

Jeux de logique, parcours à l'aveugle, joëlette... A Argentan, l'esplanade de l'église Saint-Michel était pleine de vie, jeudi 30 octobre. Tout au long de l'après-midi, l'association APF France handicap a animé les Handilympiades en duo pour sensibiliser la population à la question du handicap. "C'est la première fois qu'on le fait sous ce format", explique Olivier Lagunegrand, chargé de développement des actions associatives pour la délégation de l'Orne. "D'habitude, on organise uniquement des séances de handisport. Là, on voulait surtout que les gens parlent entre eux", poursuit-il.

"On se rend compte de la réalité"

Au total, une dizaine d'ateliers étaient organisés. Angéline Girard, 21 ans, a notamment testé le parcours à l'aveugle. "On a un masque et on avance doucement en agitant la canne devant nous. Lorsque la canne est à droite, on met le pied gauche devant et vice-versa, explique la jeune femme. On se rend compte de ce que vivent les handicapés. Parfois, on s'imagine des choses mais la réalité est toute autre", poursuit-elle.

De nombreux enfants et adolescents ont également participé aux Handilympiades en duo. "C'est cool, ça fait réfléchir. Il ne faut pas se moquer, c'est dur pour eux [les personnes en situation de handicap]", témoigne Bryan, 12 ans. De son côté, Kays, 14 ans, a testé la boccia, un sport paralympique qui se rapproche de la pétanque "mais qui se joue assis", précise le jeune homme.

"On a souvent peur de ce que l'on ne comprend pas"

Pour Olivier Lagunegrand, agir auprès du jeune public est particulièrement important. "Plus tôt on apprend, plus tôt on comprend. On a souvent peur de ce que l'on ne comprend pas. Parfois, les jeunes se demandent comment ils doivent parler à une personne qui est en fauteuil. On lui parle comme tout le monde", raconte-t-il.

Les participants ont également pu découvrir certains équipements dédiés aux personnes en situation de handicap, comme la joëlette, "une chaise sur roue unique qui permet d'aller se promener en forêt, sur des surfaces non goudronnées", conclut Olivier Lagunegrand